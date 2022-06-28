Путін прибув до Таджикистану: вперше залишив Росію після початку повномасштабної війни
Російський президент Володимир Путін прибув до столиці Таджикистану Душанбе, вперше виїхавши за межі Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости"
Деталі: Путін проведе перемовини з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. У порядку денному їхніх перемовин двосторонні відносини, ситуація на кордонах й питання Афганістану.
Це буде їхня друга особиста зустріч з початку 2022 року після саміту країн ОДКБ у Москві 16 травня.
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на переговорах можуть порушити питання приєднання Таджикистану до Євразійського економічного союзу. Також будуть обговорювати питання військової співпраці, торгівлі й культурних зв’язків.
Після візиту до Душанбе Путін планує прибути до столиці Туркменістану Ашгабата.
Передісторія:
- Раніше російські ЗМІ повідомили, що Путін вперше виїжджає за кордон з початку повномасштабного вторгнення – до Таджикистану й Туркменістану.
- Із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого російська пропаганда стверджувала, що Путін не залишав меж Росії. Низка іноземних лідерів приїжджала з візитами до нього, наприклад канцлер Австрії Карл Негаммер і туркменський президент Бердимухамедов.
- 30 червня й 1 липня Путін планує прибути до Мінська на переговори з Лукашенком – це буде восьма за ліком їхня зустріч з початку 2022 року.