Путін прибув до Таджикистану: вперше залишив Росію після початку повномасштабної війни

емомалі рахмон і владімір путін у грудні 2021 року. фото архівне: getty images

Російський президент Володимир Путін прибув до столиці Таджикистану Душанбе, вперше виїхавши за межі Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости"

Деталі: Путін проведе перемовини з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. У порядку денному їхніх перемовин двосторонні відносини, ситуація на кордонах й питання Афганістану.

Це буде їхня друга особиста зустріч з початку 2022 року після саміту країн ОДКБ у Москві 16 травня.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на переговорах можуть порушити питання приєднання Таджикистану до Євразійського економічного союзу. Також будуть обговорювати питання військової співпраці, торгівлі й культурних зв’язків.

Після візиту до Душанбе Путін планує прибути до столиці Туркменістану Ашгабата.

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