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Путін прибув до Таджикистану: вперше залишив Росію після початку повномасштабної війни

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 16:31
Путін прибув до Таджикистану: вперше залишив Росію після початку повномасштабної війни
емомалі рахмон і владімір путін у грудні 2021 року. фото архівне: getty images

Російський президент Володимир Путін прибув до столиці Таджикистану Душанбе, вперше виїхавши за межі Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости"

Деталі: Путін проведе перемовини з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. У порядку денному їхніх перемовин двосторонні відносини, ситуація на кордонах й питання Афганістану.

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Це буде їхня друга особиста зустріч з початку 2022 року після саміту країн ОДКБ у Москві 16 травня. 

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на переговорах можуть порушити питання приєднання Таджикистану до Євразійського економічного союзу. Також будуть обговорювати питання військової співпраці, торгівлі й культурних зв’язків.

Після візиту до Душанбе Путін планує прибути до столиці Туркменістану Ашгабата.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше російські ЗМІ повідомили, що Путін вперше виїжджає за кордон з початку повномасштабного вторгнення – до Таджикистану й Туркменістану.
  • Із початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого російська пропаганда стверджувала, що Путін не залишав меж Росії. Низка іноземних лідерів приїжджала з візитами до нього, наприклад канцлер Австрії Карл Негаммер і туркменський президент Бердимухамедов.
  • 30 червня й 1 липня Путін планує прибути до Мінська на переговори з Лукашенком – це буде восьма за ліком їхня зустріч з початку 2022 року.

Теми: ПутінАзіяРосія
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