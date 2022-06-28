Путин прибыл в Таджикистан: впервые покинул Россию после начала полномасштабной войны
Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, впервые уехав за пределы России с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"
Детали: Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В повестке дня их переговоров – двусторонние отношения, ситуация на границах и вопросы Афганистана.
Это будет их вторая встреча с начала 2022 года после саммита стран ОДКБ в Москве 16 мая.
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на переговорах могут поднять вопрос присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу. Также будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, торговли и культурных связей.
После визита в Душанбе Путин планирует прибыть в столицу Туркменистана Ашхабад.
Предыстория:
- Ранее российские СМИ сообщили, что Путин впервые выезжает за границу с начала полномасштабного вторжения – в Таджикистан и Туркменистан.
- С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля российская пропаганда утверждала, что Путин не покидал пределы России. Ряд иностранных лидеров приезжал с визитами в него, например канцлер Австрии Карл Нехаммер и туркменский президент Бердымухамедов.
- 30 июня и 1 июля Путин планирует прибыть в Минск на переговоры с Лукашенко – это будет восьмая по счету их встреча с начала 2022 года.