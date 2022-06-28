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Путин прибыл в Таджикистан: впервые покинул Россию после начала полномасштабной войны

"Украинская правда"Вторник, 28 июня 2022, 16:31
Путин прибыл в Таджикистан: впервые покинул Россию после начала полномасштабной войны
эмомали рахмон и владимир путин в декабре 2021 года. фото архивное: getty images

Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, впервые уехав за пределы России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В повестке дня их переговоров – двусторонние отношения, ситуация на границах и вопросы Афганистана.

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Это будет их вторая встреча с начала 2022 года после саммита стран ОДКБ в Москве 16 мая.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на переговорах могут поднять вопрос присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу. Также будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, торговли и культурных связей.

После визита в Душанбе Путин планирует прибыть в столицу Туркменистана Ашхабад.

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Предыстория:

  • Ранее российские СМИ сообщили, что Путин впервые выезжает за границу с начала полномасштабного вторжения – в Таджикистан и Туркменистан.
  • С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля российская пропаганда утверждала, что Путин не покидал пределы России. Ряд иностранных лидеров приезжал с визитами в него, например канцлер Австрии Карл Нехаммер и туркменский президент Бердымухамедов.
  • 30 июня и 1 июля Путин планирует прибыть в Минск на переговоры с Лукашенко – это будет восьмая по счету их встреча с начала 2022 года.

Темы: ПутинАзияРосcия
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