Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин прибыл в Таджикистан: впервые покинул Россию после начала полномасштабной войны

"Украинская правда"Вторник, 28 июня 2022, 16:31
эмомали рахмон и владимир путин в декабре 2021 года. фото архивное: getty images

Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, впервые уехав за пределы России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В повестке дня их переговоров – двусторонние отношения, ситуация на границах и вопросы Афганистана.

Это будет их вторая встреча с начала 2022 года после саммита стран ОДКБ в Москве 16 мая.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на переговорах могут поднять вопрос присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу. Также будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, торговли и культурных связей.

После визита в Душанбе Путин планирует прибыть в столицу Туркменистана Ашхабад.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее российские СМИ сообщили, что Путин впервые выезжает за границу с начала полномасштабного вторжения – в Таджикистан и Туркменистан.
  • С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля российская пропаганда утверждала, что Путин не покидал пределы России. Ряд иностранных лидеров приезжал с визитами в него, например канцлер Австрии Карл Нехаммер и туркменский президент Бердымухамедов.
  • 30 июня и 1 июля Путин планирует прибыть в Минск на переговоры с Лукашенко – это будет восьмая по счету их встреча с начала 2022 года.

Темы: ПутинАзияРосcия
Главное сегодня

В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ВИДЕОТихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Франция передаст Украине "значительное количество" бронеавто VAB

Все новости...
Путин
В России на 20 лет посадили бизнесмена, который воровал на строительстве резиденции Путина
Путин и виновные будут привлечены к ответственности - G7 об ударе по Кременчугу
Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: Путин еще раз показал глубину жестокости и варварства
Последние новости
06:50
В Николаеве раздались взрывы
06:01
В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных
05:11
ISW: Украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам
04:30
Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 150 млн долларов
03:44
В переполненной тюрьме в Колумбии вспыхнул пожар, погибли полсотни заключенных
03:00
На юге ВСУ уничтожили вражеский "Ураган"
02:20
Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000
01:23
В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге
00:46
Сумщина: Два человека погибли из-за обстрелов россиян
00:03
ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
Все новости...