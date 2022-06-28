Путин прибыл в Таджикистан: впервые покинул Россию после начала полномасштабной войны

эмомали рахмон и владимир путин в декабре 2021 года. фото архивное: getty images

Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, впервые уехав за пределы России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В повестке дня их переговоров – двусторонние отношения, ситуация на границах и вопросы Афганистана.

Это будет их вторая встреча с начала 2022 года после саммита стран ОДКБ в Москве 16 мая.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, на переговорах могут поднять вопрос присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу. Также будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества, торговли и культурных связей.

После визита в Душанбе Путин планирует прибыть в столицу Туркменистана Ашхабад.

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