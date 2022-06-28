Окупанти Бердянська повідомляють про "вибух у порту"
Російські окупанти в Бердянську повідомили про вибух у порту міста, припускаючи можливість "теракту".
Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації" російських окупантів у Бердянську Володимира Рогова
Пряма мова Рогова: "У Бердянську в порту дуже багато заміновано… Я поки не маю інформації, тому що вибух стався нещодавно…
Зрозуміло, що не можна виключати і теракту, але я не кажу, що це так, тому що я не знаю, що там трапилося".
Деталі: Через кілька годин після цієї заяви Рогов сказав, що в порту відбувалася "утилізація нерозірваних боєприпасів". Мовляв, порт обстежують в ході підготовки вивезення краденого українського зерна. Окупанти твердять, що не хотіли витрачати час і лякати людей, тому вирішили утилізувати боєприпас "на місці".
Очевидці в соцмережах повідомляють, що чули два вибухи з боку порту.
Рогов твердить, що нещодавно українські партизани в місті підірвали трансформаторну підстанцію. Перед цим росіяни твердили, що підстанція вибухнула через "коротке замикання".
Передісторія:
- Російські війська окупували Бердянськ 27-28 лютого на початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
- 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель"Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
- 2 червня в порту Бердянська вже повідомляли про сильний вибух.
- Британське видання The Times поспілкувалося з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних сил України й дізналися, що вони проводять диверсійні операції в глибокому тилу російських окупантів.