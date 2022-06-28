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Окупанти Бердянська повідомляють про "вибух у порту" 

Денис КарловськийВівторок, 28 червня 2022, 19:33
вибух у порту. фото: бердянський виконком

Російські окупанти в Бердянську повідомили про вибух у порту міста, припускаючи можливість "теракту".

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації" російських окупантів у Бердянську Володимира Рогова

Пряма мова Рогова: "У Бердянську в порту дуже багато заміновано… Я поки не маю інформації, тому що вибух стався нещодавно… 

Зрозуміло, що не можна виключати і теракту, але я не кажу, що це так, тому що я не знаю, що там трапилося".

Деталі: Через кілька годин після цієї заяви Рогов сказав, що в порту відбувалася "утилізація нерозірваних боєприпасів". Мовляв, порт обстежують в ході підготовки вивезення краденого українського зерна. Окупанти твердять, що не хотіли витрачати час і лякати людей, тому вирішили утилізувати боєприпас "на місці".

Очевидці в соцмережах повідомляють, що чули два вибухи з боку порту.

Рогов твердить, що нещодавно українські партизани в місті підірвали трансформаторну підстанцію. Перед цим росіяни твердили, що підстанція вибухнула через "коротке замикання".

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Передісторія:

  • Російські війська окупували Бердянськ 27-28 лютого на початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
  • 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель"Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
  • 2 червня в порту Бердянська вже повідомляли про сильний вибух.
  • Британське видання The Times поспілкувалося з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних сил України й дізналися, що вони проводять диверсійні операції в глибокому тилу російських окупантів.

Теми: БердянськЗапорізька областьвибухокупація
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