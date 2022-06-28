Окупанти Бердянська повідомляють про "вибух у порту" 

Російські окупанти в Бердянську повідомили про вибух у порту міста, припускаючи можливість "теракту".

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації" російських окупантів у Бердянську Володимира Рогова

Пряма мова Рогова: "У Бердянську в порту дуже багато заміновано… Я поки не маю інформації, тому що вибух стався нещодавно…

Зрозуміло, що не можна виключати і теракту, але я не кажу, що це так, тому що я не знаю, що там трапилося".

Деталі: Через кілька годин після цієї заяви Рогов сказав, що в порту відбувалася "утилізація нерозірваних боєприпасів". Мовляв, порт обстежують в ході підготовки вивезення краденого українського зерна. Окупанти твердять, що не хотіли витрачати час і лякати людей, тому вирішили утилізувати боєприпас "на місці".

Очевидці в соцмережах повідомляють, що чули два вибухи з боку порту.

Рогов твердить, що нещодавно українські партизани в місті підірвали трансформаторну підстанцію. Перед цим росіяни твердили, що підстанція вибухнула через "коротке замикання".

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