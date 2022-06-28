Оккупанты Бердянска сообщают о "взрыве в порту"

Российские оккупанты в Бердянске сообщили о взрыве в порту города, предполагая возможность "теракта".

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации" российских оккупантов в Бердянске Владимира Рогова

Прямая речь Рогова: "В Бердянске в порту очень много заминировано... У меня пока нет информации, потому что взрыв произошел недавно...

Понятно, что нельзя исключать и теракт, но я не говорю, что это так, потому что я не знаю, что там случилось".

Детали: Через несколько часов после этого заявления Рогов сказал, что в порту происходила "утилизация неразорванных боеприпасов". Мол, порт обследуют в ходе подготовки вывоза награбленного украинского зерна. Оккупанты утверждают, что не хотели тратить время и пугать людей, поэтому решили утилизировать боеприпас "на месте".

Очевидцы распространяют видео в соцсетях, на котором видно густой чёрный дым со стороны порта. Также они утверждают, что слышали два взрыва.

Рогов утверждает, что недавно украинские партизаны в городе взорвали трансформаторную подстанцию. Перед этим россияне утверждали, что подстанция взорвалась из-за "короткого замыкания".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: