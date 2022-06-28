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Оккупанты Бердянска сообщают о "взрыве в порту"

Денис КарловскийВторник, 28 июня 2022, 19:33
взрыв в порту. фото: бердянский исполком

Российские оккупанты в Бердянске сообщили о взрыве в порту города, предполагая возможность "теракта".

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации" российских оккупантов в Бердянске Владимира Рогова

Прямая речь Рогова: "В Бердянске в порту очень много заминировано... У меня пока нет информации, потому что взрыв произошел недавно...

Понятно, что нельзя исключать и теракт, но я не говорю, что это так, потому что я не знаю, что там случилось".

Детали: Через несколько часов после этого заявления Рогов сказал, что в порту происходила "утилизация неразорванных боеприпасов". Мол, порт обследуют в ходе подготовки вывоза награбленного украинского зерна. Оккупанты утверждают, что не хотели тратить время и пугать людей, поэтому решили утилизировать боеприпас "на месте".

Очевидцы распространяют видео в соцсетях, на котором видно густой чёрный дым со стороны порта. Также они утверждают, что слышали два взрыва.

Рогов утверждает, что недавно украинские партизаны в городе взорвали трансформаторную подстанцию. Перед этим россияне утверждали, что подстанция взорвалась из-за "короткого замыкания".

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Предыстория:

  • Российские войска оккупировали Бердянск 27-28 февраля в начале широкомасштабного вторжения в Украину.
  • 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота РФ. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
  • 2 июня в порту Бердянска уже сообщали о сильном взрыве.
  • Британское издание The Times пообщалось с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и узнали, что они проводят диверсионные операции в глубоком тылу российских оккупантов.

Темы: БердянскЗапорожская областьвзрывоккупация
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