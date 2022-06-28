Тихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до президента Володимира Зеленського поважати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.
Джерело: звернення Тихановської до Зеленського й українського уряду
Пряма мова Тихановської: "Президент Зеленський у своєму зверненні сказав, що російська влада намагається посіяти ненависть між народами Білорусі й України. І це справді так. І тому саме зараз час плекати єдність проти агресора.
Президент Зеленський сказав, що коли хтось із тих, хто запускає російські ракети з території Білорусі, сподівається уникнути відповідальності, то не помиляється – це справді так. Всі відповідальні за військову агресію, за використання білоруської землі як полігонів для російської техніки, за насилля проти українців і білорусів - будуть нести справедливу відповідальність. І це буде Лукашенко та його поплічники, а не весь білоруський народ.
Президент Зеленський сказав, що від білорусів зараз дуже багато чого залежить. І це справді так. Саме тому білоруси роблять все можливе – і в Україні, і в Білорусі, і по всьому світу, аби захистити незалежність і суверенітет наших країн.
І народ України, і народ Білорусі мають свої національні інтереси. І зараз вони збігаються, бо обидва наші народи повернути мирне життя, позбутися російської окупації й остаточно перемогти диктатуру як явище. Наші народи зараз підтримують одне одного. І задача політиків – допомогти їм у цьому, не роз’єднати в суперечках, бо це сприятиме лише ворогу.
Білоруси зроблять все можливе, аби допомогти Україні. Нам нічого не потрібно у відповідь, окрім поваги до нашого шляху, поваги до нашого досвіду й нашого права бути самими собою – білорусами.
Президенте Зеленський, ви сказали, що більшість білорусів за Україну – і це справді так. Ми розуміємо одне одного так, як ніколи раніше. І тому наступного разу, звертаючись до білорусів, ви можете не переходити з української на російську мову".
Деталі: Тихановська сказала, що білоруські партизани допомагали українській розвідці, відстежуючи переміщення конвоїв російської техніки по Білорусі та зриваючи заплановані маршрути окупантів на залізниці.
Лідерка опозиції переконує, що українські біженці дякують білорусам у Литві й Польщі, які надали їм прихисток. За її словами, українські військові вдячні білоруським добровольцям, які пліч-о-пліч зі зброєю в руках чинять відсіч російським окупантам. А українські матері дякують білоруським матерям, які телефонують у військові частини в Білорусі й протестують проти втягування їхніх синів у російську агресію проти України.
Вона наголосила, що вільна Білорусь не може існувати без вільної й незалежної України, а незалежна Україна не буде знаходитися в безпеці без вільної Білорусі, тому, за словами Тихановської, цілі й інтереси двох народів нині взаємопов’язані.
Своє звернення Тихановська проголосила білоруською мовою.
Передісторія:
- Увечері 26 червня президент Володимир Зеленський звернувся російською мовою до білоруського народу, в якому він закликав опиратися втягненню білоруської армії в російську агресію. Він сказав, що в Кремлі вже ухвалили всі рішення за білорусів, але попросив довести, що білоруси не раби і самі несуть відповідальність за своє життя.
- На початку червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
- 16 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
- Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
- 26 червня у ГУР заявили, що Росія збільшує військову присутність у Білорусі.