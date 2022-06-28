Тихановська попросила Зеленського сприяти єдності білорусів й українців проти агресора

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до президента Володимира Зеленського поважати внесок білорусів у боротьбу проти російського агресора та сприяти єдності українського й білоруського народів.

Джерело: звернення Тихановської до Зеленського й українського уряду

Пряма мова Тихановської: "Президент Зеленський у своєму зверненні сказав, що російська влада намагається посіяти ненависть між народами Білорусі й України. І це справді так. І тому саме зараз час плекати єдність проти агресора.

Президент Зеленський сказав, що коли хтось із тих, хто запускає російські ракети з території Білорусі, сподівається уникнути відповідальності, то не помиляється – це справді так. Всі відповідальні за військову агресію, за використання білоруської землі як полігонів для російської техніки, за насилля проти українців і білорусів - будуть нести справедливу відповідальність. І це буде Лукашенко та його поплічники, а не весь білоруський народ.

Президент Зеленський сказав, що від білорусів зараз дуже багато чого залежить. І це справді так. Саме тому білоруси роблять все можливе – і в Україні, і в Білорусі, і по всьому світу, аби захистити незалежність і суверенітет наших країн.

І народ України, і народ Білорусі мають свої національні інтереси. І зараз вони збігаються, бо обидва наші народи повернути мирне життя, позбутися російської окупації й остаточно перемогти диктатуру як явище. Наші народи зараз підтримують одне одного. І задача політиків – допомогти їм у цьому, не роз’єднати в суперечках, бо це сприятиме лише ворогу.

Білоруси зроблять все можливе, аби допомогти Україні. Нам нічого не потрібно у відповідь, окрім поваги до нашого шляху, поваги до нашого досвіду й нашого права бути самими собою – білорусами.

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Президенте Зеленський, ви сказали, що більшість білорусів за Україну – і це справді так. Ми розуміємо одне одного так, як ніколи раніше. І тому наступного разу, звертаючись до білорусів, ви можете не переходити з української на російську мову".

Деталі: Тихановська сказала, що білоруські партизани допомагали українській розвідці, відстежуючи переміщення конвоїв російської техніки по Білорусі та зриваючи заплановані маршрути окупантів на залізниці.

Лідерка опозиції переконує, що українські біженці дякують білорусам у Литві й Польщі, які надали їм прихисток. За її словами, українські військові вдячні білоруським добровольцям, які пліч-о-пліч зі зброєю в руках чинять відсіч російським окупантам. А українські матері дякують білоруським матерям, які телефонують у військові частини в Білорусі й протестують проти втягування їхніх синів у російську агресію проти України.

Вона наголосила, що вільна Білорусь не може існувати без вільної й незалежної України, а незалежна Україна не буде знаходитися в безпеці без вільної Білорусі, тому, за словами Тихановської, цілі й інтереси двох народів нині взаємопов’язані.

Своє звернення Тихановська проголосила білоруською мовою.

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