Тихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту Владимиру Зеленскому уважать вклад белорусов в борьбу против российского агрессора и способствовать единству украинского и белорусского народов.

Источник: обращение Тихановской к Зеленскому и украинскому правительству

Прямая речь Тихановской: "Президент Зеленский в своем обращении сказал, что российские власти пытаются посеять ненависть между народами Беларуси и Украины. И это действительно так. И именно сейчас пора взращивать единство против агрессора.

Президент Зеленский сказал, что если кто-то из запускающих российские ракеты с территории Беларуси надеется избежать ответственности, то не ошибается – это действительно так. Все ответственные за военную агрессию, за использование белорусской земли в качестве полигонов для российской техники, за насилие против украинцев и белорусов будут нести справедливую ответственность. И это будет Лукашенко и его приспешники, а не весь белорусский народ.

Президент Зеленский сказал, что от белорусов сейчас очень многое зависит. И это действительно так. Поэтому белорусы делают все возможное – и в Украине, и в Беларуси, и по всему миру, чтобы защитить независимость и суверенитет наших стран.

И у народа Украины, и у народа Беларуси есть свои национальные интересы. И сейчас они совпадают, потому что оба наших народа хотят вернуть мирную жизнь, избавиться от российской оккупации и окончательно победить диктатуру как явление. Наши народы сейчас поддерживают друг друга. И задача политиков – помочь им в этом, не разъединить в спорах, потому что это будет способствовать только врагу.

Белорусы сделают все возможное, чтобы помочь Украине. Нам ничего не нужно в ответ, кроме уважения к нашему пути, уважения к нашему опыту и нашему праву быть самими собой – белорусами.

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Президент Зеленский, вы сказали, что большинство белорусов за Украину – и это действительно так. Мы понимаем друг друга так, как никогда раньше. И поэтому в следующий раз, обращаясь к белорусам, вы можете не переходить с украинского на русский язык".

Детали: Тихановская сказала, что белорусские партизаны помогали украинской разведке, отслеживая перемещение конвоев российской техники по Беларуси и срывая запланированные маршруты оккупантов на железной дороге.

Лидер оппозиции убеждает, что украинские беженцы благодарят белорусов в Литве и Польше, которые предоставили им убежище. По ее словам, украинские военные благодарны белорусским добровольцам, которые бок о бок с оружием в руках оказывают отпор российским оккупантам. А украинские матери благодарят белорусских матерей, которые звонят в воинские части в Беларуси и протестуют против втягивания их сыновей в российскую агрессию против Украины.

Она подчеркнула, что свободная Беларусь не может существовать без свободной и независимой Украины, а независимая Украина не будет находиться в безопасности без свободной Беларуси, поэтому, по словам Тихановской, цели и интересы двух народов взаимосвязаны.

Свое обращение Тихановская провозгласила на белорусском языке.

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