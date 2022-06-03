Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія заявила, що більше ніколи не вестиме переговори з "Газпромом"

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 08:40

Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським енергетичним гігантом "Газпром".

Про це заявив у четвер в парламенті віцепрем'єр-міністр Асен Василєв, додавши, що контракт з компанією закінчується в кінці року і що Росія в односторонньому порядку призупинила поставки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідаючи на запитання члена проросійської націоналістичної партії "Възраждане" про те, коли уряд відновить переговори з "Газпромом", Васильєв сказав парламенту, що контракт Болгарії, який закінчується в кінці року, не був розірваний Болгарією, і що поставки газу були призупинені Росією в односторонньому порядку.

"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з "Газпромом" щодо поставок", – сказав Василєв у парламенті.

Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує "Газпрому", що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.

"Якщо ми зараз підпишемо контракт з "Газпромом" і вони перестануть постачати газ у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав віцепрем’єр.

Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

ВІДЕО ДНЯ

Болгарська соціалістична партія, яка входить до правлячої коаліції, також наполягає на тому, що для відновлення поставок необхідно провести переговори з російською газовою компанією. Однак це не призводить до напруженості в правлячій коаліції, тому що в газових питаннях провідну роль відіграє партія прем'єра "Ми продовжуємо зміни".

"Коли хтось зупиняє вам газ, навіть якщо ви платите і виконуєте свій контракт, ви не можете розраховувати на те, що та сама людина не зупинить ваш газ, коли ви опинитесь у складній ситуації. У нас є ненадійний партнер, який довів свою ненадійність", – сказав віц-прем’єр Болгарії.

Василєв також висловив обурення тим, що з одних країн росіяни приймають платежі в євро та доларах, а з інших – ні. Попри проблеми з "Газпромом", ціна на природний газ у Болгарії в червні фактично впала на 13%.

З 1 липня Болгарія почне отримувати поставки азербайджанського газу, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження ціни на газ.

Теми: БолгаріяГазпромгаз
Головне сьогодні

Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь

Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

доповненоВ ОРДЛО заборонили Viber

Стефанчук попросив у міністра оборони Німеччини підводні човни

ФОТОЗеленський показав, як прості люди вже 100 днів боронять Україну проти Росії

відеоЖурналісти показали, що відбувається у Сєвєродонецьку і як воює "Іноземний легіон"

Усі новини...
Болгарія
Болгарії потрібно два роки для відмови від російської нафти – прем’єр
Болгарія домовилася про поставки газу із США за цінами нижчими, ніж у "Газпрому"
Більшість болгар бояться, що РФ нападе на їхню країну
Останні новини
22:07
На сході ЗСУ збили ворожу ракету і знищили іншу техніку
21:51
Деоккуповані території: у 300 населених пунктах відновили роботу банки
21:42
У Дніпрі через вибух газу на підприємстві загинули люди
21:41
Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"
21:33
ВІДЕОЗеленський озвучив лексикон 100 днів повномасштабної війни
21:28
Як 100 днів повномасштабної війни працювали депутати у Верховній Раді – ЧЕСНО
21:11
Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь
21:08
ЗСУ потіснили російських окупантів із Сєвєродонецька на 20% – Гайдай
21:08
Уряд встановив ціну на газ для виробників тепла
21:04
"Іспанський сором": реакція українців на українське громадянство Невзорова
Усі новини...