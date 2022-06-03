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Без Європи: Росія зібралася створювати свій "ЄСПЛ"

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 10:06

Асоціація юристів Росії до кінця червня створить робочу групу з розробки національного аналога Європейського суду з прав людини.

Джерело: "Коммерсантъ"

Деталі: Зазначається, що ідею вже схвалили в адміністрації президента РФ, Мін'юсті, Слідчому комітеті, Генпрокуратурі та апараті омбудсмена.

Російський "ЄСПЛ" нібито має стати прототипом суду СНД із прав людини.

Вони також хочуть, щоб цей "суд" працював і на території колишньої СНД, проте, за їхніми словами, тут "багато залежатиме від зацікавленості інших країн".

Довідка: 16 березня Росію вигнали з Ради Європи, що означає також припинення її участі у Європейській конвенції з прав людини.

Нагадаємо: Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

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Теми: РосіяЄСПЛ
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