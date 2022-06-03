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Без Европы: Россия собралась создавать свой "ЕСПЧ"

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 10:06
Без Европы: Россия собралась создавать свой ЕСПЧ

Ассоциация юристов России до конца июня создаст рабочую группу по разработке национального "аналога" Европейского суда по правам человека.

Источник: "Коммерсантъ"

Детали: Отмечается, что идею уже одобрили в администрации президента РФ, Минюсте, Следственном комитете, Генпрокуратуре и аппарате омбудсмена.

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Российский "ЕСПЧ" якобы должен стать прототипом суда СНГ по правам человека.

Они также хотят, чтобы этот "суд" работал и на территории бывшего СНГ, однако, по их словам, в этом случае "многое будет зависеть от заинтересованности других стран".

Справка: 16 марта Россию выгнали из Совета Европы, что означает также прекращение ее участия в Европейской конвенции по правам человека.

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Напомним: Ранее в Совете Европы подчеркнули, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.

Темы: РосcияЕСПЧ
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