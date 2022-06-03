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В Україні загинув доброволець із Франції

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 19:31

В Україні загинув у бою французький доброволець.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.

"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття родині загиблого", - повідомило зовнішньодипломатичне відомство.

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На якій ділянці фронту він був та інші деталі про особу загиблого наразі не уточнюють. 

Нагадаємо, 30 травня на Луганщині внаслідок обстрілу росіянами евакуаційних автобусів загинув журналіст французького BFMTV, який готував репортаж про евакуацію. 

За підрахунком грузинських ЗМІ на кінець травня, з початку повномасштабної війни в Україні загинули 11 добровольців з Грузії, які воювали в лавах Іноземного легіону. 

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Теми: Франціявійна
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