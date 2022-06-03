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В Украине погиб доброволец из Франции

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 19:31

В Украине погиб в бою французский доброволец.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Франции, заявление которого приводит ряд СМИ.

"Мы получили печальное известие о том, что гражданин Франции получил смертельное ранение в бою в Украине. Выражаем соболезнования семье погибшего", - сообщило внешнедипломатическое ведомство.

На каком участке фронта он был и другие детали о личности погибшего не уточняются.

Напомним, 30 мая в Луганской области в результате обстрела россиянами эвакуационных автобусов погиб журналист французского BFMTV, готовивший репортаж об эвакуации.

По подсчету грузинских СМИ на конец мая, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 11 добровольцев из Грузии, воевавшие в рядах Иностранного легиона.

Темы: Франциявойна
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