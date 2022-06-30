Данилов потролил оккупантов после побега со Змеиного: Где там украинский Севастополь?

Алексей Данилов у смотрового бинокля на острове Змеиный. Фото сделано в 2021 году. Фото с Facebook Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов после успешного освобождения острова Змеиного потролил россиян и поинтересовался у Минобороны и Генштаба, где там украинский Севастополь.

Детали: Данилов запостил в Facebook фото, на котором он стоит у смотрового бинокля на острове Змеиный в 2021 году

Прямая речь Данилова: "Где там наш Севастополь?!"

Детали: Секретарь СНБО отметил под своим постом Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Госпогранслужбу.

Предыстория:

Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.

Позже российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".