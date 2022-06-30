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Данилов потролил оккупантов после побега со Змеиного: Где там украинский Севастополь?

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 16:07
Алексей Данилов у смотрового бинокля на острове Змеиный. Фото сделано в 2021 году. Фото с Facebook Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов после успешного освобождения острова Змеиного потролил россиян и поинтересовался у Минобороны и Генштаба, где там украинский Севастополь.

Детали: Данилов запостил в Facebook фото, на котором он стоит у смотрового бинокля на острове Змеиный в 2021 году 

Прямая речь Данилова: "Где там наш Севастополь?!"

Детали: Секретарь СНБО отметил под своим постом Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Госпогранслужбу.

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Темы: ДаниловЗмеиныйСевастополь
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