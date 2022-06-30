Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що звільнення від окупантів острова Зміїний значно змінює ситуацію в Чорному морі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі.

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Це ще не гарантує безпеку, ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів".

Деталі: Зеленський подякував за звільнення Зміїного Головному управлінню розвідки, бійцям спецпідрозділу СБУ "Альфа", артилеристам, пілотам армійської авіації та повітряних сил, командуванню "Олександрія".

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