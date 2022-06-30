Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що звільнення від окупантів острова Зміїний значно змінює ситуацію в Чорному морі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі.

Це ще не гарантує безпеку, ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів".

Деталі: Зеленський подякував за звільнення Зміїного Головному управлінню розвідки, бійцям спецпідрозділу СБУ "Альфа", артилеристам, пілотам армійської авіації та повітряних сил, командуванню "Олександрія".

Передісторія:

У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів.

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки острова Зміїний після звільнення від російських окупантів.