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Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 23:21
Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что освобождение от оккупантов острова Змеиный значительно меняет ситуацию в Черном море.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Черном море.

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Это еще не обеспечивает безопасность, еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов".

Детали: Зеленский поблагодарил за освобождение Змеиного Главное управление разведки, бойцов спецподразделения СБУ "Альфа", артиллеристов, пилотов армейской авиации и воздушных сил, командование "Александрия".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
  • Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
  • В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.
  • Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный после освобождения от российских оккупантов.

Темы: ЗмеиныйОдесская область
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