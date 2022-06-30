Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что освобождение от оккупантов острова Змеиный значительно меняет ситуацию в Черном море.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Черном море.

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Это еще не обеспечивает безопасность, еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов".

Детали: Зеленский поблагодарил за освобождение Змеиного Главное управление разведки, бойцов спецподразделения СБУ "Альфа", артиллеристов, пилотов армейской авиации и воздушных сил, командование "Александрия".

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