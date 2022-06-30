Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский
Четверг, 30 июня 2022, 23:21
Президент Владимир Зеленский отмечает, что освобождение от оккупантов острова Змеиный значительно меняет ситуацию в Черном море.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно меняет ситуацию в Черном море.
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Это еще не обеспечивает безопасность, еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов".
Детали: Зеленский поблагодарил за освобождение Змеиного Главное управление разведки, бойцов спецподразделения СБУ "Альфа", артиллеристов, пилотов армейской авиации и воздушных сил, командование "Александрия".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
- Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
- В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.
- Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный после освобождения от российских оккупантов.