Миколаївщина зазнала масованої ракетної атаки: дві ракети РФ знищено
Неділя, 5 червня 2022, 10:18
У неділю вранці Миколаївська область зазнала масованої ракетної атаки ворога, українські захисники знищили 2 повітряні цілі РФ.
Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "Ранком 05 червня під час масованої ракетної атаки по Миколаївщині, воїнами повітряного командування "Південь" знищено дві ворожі крилаті ракети, випущені російською ударною авіацією.
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Загрози повторних ракетних ударів залишаються. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу".