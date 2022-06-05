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Миколаївщина зазнала масованої ракетної атаки: дві ракети РФ знищено

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 10:18
Миколаївщина зазнала масованої ракетної атаки: дві ракети РФ знищено

У неділю вранці Миколаївська область зазнала масованої ракетної атаки ворога, українські захисники знищили 2 повітряні цілі РФ.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Ранком 05 червня під час масованої ракетної атаки по Миколаївщині, воїнами повітряного командування "Південь" знищено дві ворожі крилаті ракети, випущені російською ударною авіацією.

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Загрози повторних ракетних ударів залишаються. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу".

Теми: Миколаївська областьвійна
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