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Миколаївщина зазнала масованої ракетної атаки: дві ракети РФ знищено

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 10:18

У неділю вранці Миколаївська область зазнала масованої ракетної атаки ворога, українські захисники знищили 2 повітряні цілі РФ.

Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

Дослівно: "Ранком 05 червня під час масованої ракетної атаки по Миколаївщині, воїнами повітряного командування "Південь" знищено дві ворожі крилаті ракети, випущені російською ударною авіацією.

Загрози повторних ракетних ударів залишаються. Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу".

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Теми: Миколаївська областьвійна
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