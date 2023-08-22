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Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні

Олена РощінаВівторок, 22 серпня 2023, 12:35
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
День Незалежності України, ілюстрація Vseosvita.ua

Цього року День Прапора й День Незалежності України через війну й загрози ракетних ударів пройдуть без публічних святкувань, аби уникнути масових зібрань і ймовірних жертв – українців закликають не нехтувати сигналами тривоги. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Кличка: "Оскільки, з міркувань безпеки, місто (Київ) не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня.

До керівників головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся (з закликом) вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Пряма мова Кіма: "Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня через те, що у нас День Незалежності, а росіяни завжди підступні. 

Ми скасували всі офіційні заходи офлайн, будемо святкувати онлайн".

Деталі: Вілкул також наголосив, що на 23 та 24 серпня у Кривому Розі та Криворізькому районі заборонено проведення будь-яких масових заходів згідно рішення військового керівництва.

Цьому передувало: В Києві влада не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності України, проте на Хрещатику буде виставка підбитої російської військової техніки, як було й минулого року

19 серпня, в день релігійного свята християн, російські війська вдарили ракетою по драмтеатру в центрі Чернігова, цілячись у розробників, виробників і фахівців із дронів, які зібралися там на зустріч. Внаслідок цього 7 осіб загинули і близько 180 постраждали, серед загиблих і постраждалих були діти, які гуляли на центральній площі.   

Теми: святкуваннявійнаКиївМиколаївська область
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