Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні

Цього року День Прапора й День Незалежності України через війну й загрози ракетних ударів пройдуть без публічних святкувань, аби уникнути масових зібрань і ймовірних жертв – українців закликають не нехтувати сигналами тривоги.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Кличка: "Оскільки, з міркувань безпеки, місто (Київ) не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня.

До керівників головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся (з закликом) вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

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Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Пряма мова Кіма: "Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня через те, що у нас День Незалежності, а росіяни завжди підступні.

Ми скасували всі офіційні заходи офлайн, будемо святкувати онлайн".

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Деталі: Вілкул також наголосив, що на 23 та 24 серпня у Кривому Розі та Криворізькому районі заборонено проведення будь-яких масових заходів згідно рішення військового керівництва.

Цьому передувало: В Києві влада не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності України, проте на Хрещатику буде виставка підбитої російської військової техніки, як було й минулого року.

19 серпня, в день релігійного свята християн, російські війська вдарили ракетою по драмтеатру в центрі Чернігова, цілячись у розробників, виробників і фахівців із дронів, які зібралися там на зустріч. Внаслідок цього 7 осіб загинули і близько 180 постраждали, серед загиблих і постраждалих були діти, які гуляли на центральній площі.