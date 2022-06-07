Прем’єр Болгарії: не будемо давати Україні зброю, ми вже достатньо допомагаємо

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок заявив, що його країна вже надає достатньо допомоги Україні, і постачати зброю Софія не планує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Я не думаю, що кожні два тижні ми повинні знову порушувати цю тему. Те, що ми зробили для України на рівні підтримки біженців, на рівні коштів... Ми запровадили всі види гуманітарної допомоги, ми будемо ремонтувати техніку – бойові машини, ми підтримали всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії", – заявив Петков на пресконференції.

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"Ми зробили достатньо для того, щоб болгарська держава їх (українців) підтримувала, і будемо продовжувати", – підкреслив він.

Нагадаємо, ще у травні парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться.

Напередодні стало відомо, що посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї – передусім гаубиць та ракетних систем радянського зразка.

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Нагадаємо, віцепрем'єрка Болгарії Каліна Константинова вибачилася перед українськими біженцями в країні після того, як оголосила про згортання урядової житлової програми з їхнього розміщення.