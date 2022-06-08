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Головний рабин Москви залишив РФ після вимоги режиму підтримати війну в Україні

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 11:27
Пінхас Гольдшмідт. фото з Twitter

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію після вимог влади публічно підтримати війну в Україні.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на журналістку та невістку рабина Авіталь Чижик-Гольдшмідт

Деталі: За словами Чижик-Гольдшмідт, спочатку рабин разом із дружиною Дарою вирушили до Угорщини, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям, пізніше сім'я полетіла до Ізраїлю, оскільки батька рабина госпіталізували в Єрусалимі.

Як сказано у французькій газеті, знімок якої опублікувала журналістка, Гольдшмідт виїхав із Росії на початку травня 2022 року.

 

На посаді головного рабина Москви його замінив Давид Юшуваєв.

Чижик-Гольдшмідт додала, що з моменту відмови від публічної підтримки так званої "спецоперації" путінського режиму батьки її чоловіка "перебувають у вигнанні зі спільноти, в якій вони любили, будували та виховували своїх дітей понад 33 роки".

При цьому зазначається, що за допомогою головних рабинів Ізраїлю російські рабини знову обрали Гольдшмідта на посаду, яку він обіймав понад 30 років.

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Теми: війнаРосіяєвреї
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