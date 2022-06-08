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Головний рабин Москви залишив РФ після вимоги режиму підтримати війну в Україні

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 11:27
Головний рабин Москви залишив РФ після вимоги режиму підтримати війну в Україні
Пінхас Гольдшмідт. фото з Twitter

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію після вимог влади публічно підтримати війну в Україні.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на журналістку та невістку рабина Авіталь Чижик-Гольдшмідт

Деталі: За словами Чижик-Гольдшмідт, спочатку рабин разом із дружиною Дарою вирушили до Угорщини, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям, пізніше сім'я полетіла до Ізраїлю, оскільки батька рабина госпіталізували в Єрусалимі.

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Як сказано у французькій газеті, знімок якої опублікувала журналістка, Гольдшмідт виїхав із Росії на початку травня 2022 року.

 

На посаді головного рабина Москви його замінив Давид Юшуваєв.

Чижик-Гольдшмідт додала, що з моменту відмови від публічної підтримки так званої "спецоперації" путінського режиму батьки її чоловіка "перебувають у вигнанні зі спільноти, в якій вони любили, будували та виховували своїх дітей понад 33 роки".

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При цьому зазначається, що за допомогою головних рабинів Ізраїлю російські рабини знову обрали Гольдшмідта на посаду, яку він обіймав понад 30 років.

Теми: війнаРосіяєвреї
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