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У Європарламенті готують заклик до лідерів ЄС надати Україні статус кандидата

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 18:12

Лідери Європарламенту готують звернення до керівництва країн-членів ЄС із закликом надати Україні статус кандидата на вступ на червневому саміті ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на проєкт документа, що є у розпорядженні агентства.

Заяву планують схвалити на засіданні Конференції президентів Європарламенту у четвер 9 червня. 

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"Ми маємо виявити мужність, рішучість і далекоглядність перед погіршенням міжнародної обстановки. Геополітичні плити, що зсуваються, потребують дій з нашого боку. Вчиняючи так, ми будемо вірні нашим принципам та цінностям. Українці, чия батьківщина зазнає жорстокого нападу, а також молдавани та грузини, які прагнуть світлого майбутнього, очікують сигналу про те, що їхнє місце - в європейській сім'ї. Ось чому ця Палата наполегливо закликає вас надати Україні, Республіці Молдова та Грузії статус кандидатів у члени ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі їхніх заслуг", - йдеться у проєкті заяви.

Джерело, обізнане з процесом підготовки заяви, повідомило ІФ, що щодо Грузії можуть бути внесені незначні зміни. 

Як відомо, наступного тижня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок на вступ до ЄС України, Грузії та Молдови. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня. 

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Теми: ЄСУкраїнаЄвропарламентєвроінтеграція
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