Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти – уповноважений

В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні, заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Джерело: Олег Котенко – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, – "Суспільному"

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ.

ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей.

Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі".

Деталі: Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні.

Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора.

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Пряма мова: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію.

По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими.

Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі".

Від УП: Влада не розкриває втрати українського війська у війні проти російських загарбників та кількість полонених.

На початку червня британське видання "The Independent", яким володіє росіянин Олександр Лебедєв, писало, що РФ має в полоні понад 5600 українських військовослужбовців, а Україна після серії обмінів – уже не 900, а 550 осіб.

20 травня росіяни стверджували, що в Маріуполі взяли в полон 2 439 бійців, які вийшли з "Азовсталі" (Україна потім підтвердила полон 2 449 військовослужбовців).

26 червня окупанти стверджували, що до 70 бійців з "Азоту" у Сєвєродонецьку потрапили в полон.

29 червня відбувся масштабний обмін полоненими: Україні повернули 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

30 червня у Міноборони Росії заявляли, що в них у полоні перебуває понад 6 тисяч українських бійців.

Крім того, росіяни викрадають і тримають у полоні цивільних людей. 20 червня віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук повідомляла, що у полоні росіян перебуває близько півтори тисячі українських мирних жителів.