Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти – уповноважений

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 13:49

В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні, заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Джерело: Олег Котенко – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, – "Суспільному

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. 

ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей. 

Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі".

Деталі: Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні. 

Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. 

По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. 

Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі".

Від УП: Влада не розкриває втрати українського війська у війні проти російських загарбників та кількість полонених. 

На початку червня британське видання "The Independent", яким володіє росіянин Олександр Лебедєв, писало, що РФ має в полоні понад 5600 українських військовослужбовців, а Україна після серії обмінів – уже не 900, а 550 осіб.

20 травня росіяни стверджували, що в Маріуполі взяли в полон 2 439 бійців, які вийшли з "Азовсталі" (Україна потім підтвердила полон 2 449 військовослужбовців).

26 червня окупанти стверджували, що до 70 бійців з "Азоту" у Сєвєродонецьку потрапили в полон. 

29 червня відбувся масштабний обмін полоненими: Україні повернули 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

30 червня у Міноборони Росії заявляли, що в них у полоні перебуває понад 6 тисяч українських бійців.

Крім того, росіяни викрадають і тримають у полоні цивільних людей. 20 червня віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук повідомляла, що у полоні росіян перебуває близько півтори тисячі українських мирних жителів.

Теми: полоненівійнаРосія
Головне сьогодні

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Часів Яр: кількість загиблих зросла до 34

відео, фотоМиколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених

Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових

Зеленський: Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент

Усі новини...
За два тижні Україна знищила 14 російських складів і баз далеко в тилу — ВВС
Часів Яр: рятувальники побачили під завалами ще п’ять тіл
Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей
Трофейний російський "Панцир" воює на боці України та знищив першу ціль
Останні новини
11:09
"Зливав" дані про ЗСУ: шпигун ОРДО отримав 8 років в'язниці
11:00
фотоСтартувало навчання перших операторів Армії дронів – Федоров
10:59
Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"
10:53
фотоНова ера астрономії: телескоп Джеймса Вебба надіслав надчіткий науковий знімок
10:49
Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США
10:46
фото В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти
10:34
У США побоюються, що без обмеження цін на нафту вона подорожчає на 40%
10:17
фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво
10:02
До війни Україна купувала в Росії та Білорусі 75% скла. Що тепер?
10:01
Британська розвідка: Росія вдається до нетрадиційного рекрутингу через втрати в Україні
Усі новини...