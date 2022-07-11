Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти – уповноважений

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 13:49

В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні, заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Джерело: Олег Котенко – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, – "Суспільному

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. 

Реклама:

ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей. 

Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі".

Деталі: Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні. 

ВІДЕО ДНЯ

Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора. 

Пряма мова: "Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. 

По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. 

Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі".

Від УП: Влада не розкриває втрати українського війська у війні проти російських загарбників та кількість полонених. 

На початку червня британське видання "The Independent", яким володіє росіянин Олександр Лебедєв, писало, що РФ має в полоні понад 5600 українських військовослужбовців, а Україна після серії обмінів – уже не 900, а 550 осіб.

20 травня росіяни стверджували, що в Маріуполі взяли в полон 2 439 бійців, які вийшли з "Азовсталі" (Україна потім підтвердила полон 2 449 військовослужбовців).

26 червня окупанти стверджували, що до 70 бійців з "Азоту" у Сєвєродонецьку потрапили в полон. 

29 червня відбувся масштабний обмін полоненими: Україні повернули 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

30 червня у Міноборони Росії заявляли, що в них у полоні перебуває понад 6 тисяч українських бійців.

Крім того, росіяни викрадають і тримають у полоні цивільних людей. 20 червня віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук повідомляла, що у полоні росіян перебуває близько півтори тисячі українських мирних жителів.

Теми: полоненівійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
За два тижні Україна знищила 14 російських складів і баз далеко в тилу — ВВС
Часів Яр: рятувальники побачили під завалами ще п’ять тіл
Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей
Трофейний російський "Панцир" воює на боці України та знищив першу ціль
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: