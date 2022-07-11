Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 7 тысяч украинских бойцов пропали без вести – уполномоченный

Елена РощинаПонедельник, 11 июля 2022, 13:49

В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них – в плену, заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Источник: Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – "Суспільному"

Прямая речь: "Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ – и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ.

ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра есть ориентировочно 7200 человек.

Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняется МВД – ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали".

Детали: Котенко добавил, что большинство из пропавших военных – в плену.

В качестве примера он приводит военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории страны-агрессора.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Мы знаем, что их вывезли в Россию.

Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими.

Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".

От УП: Власти не раскрывают потери украинского войска в войне против российских захватчиков и количество пленных.

В начале июня британское издание "The Independent", которым владеет россиянин Александр Лебедев, писало, что РФ держит в плену более 5600 украинских военнослужащих, а Украина после серии обменов – уже не 900, а 550 человек.

20 мая россияне утверждали, что в Мариуполе взяли в плен 2 439 бойцов, вышедших из "Азовстали" (Украина затем подтвердила плен 2 449 военнослужащих).

26 июня оккупанты утверждали, что до 70 бойцов с "Азота" в Северодонецке попали в плен.

29 июня состоялся масштабный обмен пленными: Украине вернули 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

30 июня в Минобороны России заявляли, что у них в плену находятся более 6 тысяч украинских бойцов.

Кроме того, россияне похищают и держат в плену гражданских людей. 20 июня вице-премьер по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук сообщала, что в плену россиян находятся около полутора тысяч украинских мирных жителей.

Темы: пленныевойнаРосcия
Главное сегодня

фотоРогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве

Часов Яр: количество погибших возросло до 34

видео, фотоНиколаев подвергся массированному ракетному обстрелу – 12 раненых

Новая Каховка: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами

США: Иран собирается передать России беспилотники и обучить военных

Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент

Все новости...
За две недели Украина уничтожила 14 российских складов и баз далеко в тылу — ВВС
Часов Яр: спасатели видят под завалами еще пять тел
Утренний обстрел Харькова: число погибших достигло 6 человек
Трофейный "Панцирь" воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель
Последние новости
11:46
Полиция выявила в Украине более 900 коллаборантов РФ
11:09
"Сливал" данные о ВСУ: шпион ОРДО получил 8 лет тюрьмы
11:00
Стартовало обучение первых операторов Армии дронов – Федоров
10:59
Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"
10:53
фотоНовая эра астрономии: телескоп Джеймса Уэбба прислал сверхчеткий научный снимок
10:49
Украина получила еще $1,7 миллиарда гранта от США
10:46
фотоВ Энергодаре атаковали помещение СБУ, где засели оккупанты
10:34
В США боятся, что без ограничения цен на нефть она подорожает на 40%
10:17
фотоРогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве
10:02
До войны Украина покупала у России и Беларуси 75% стекла. Что теперь?
Все новости...