Более 7 тысяч украинских бойцов пропали без вести – уполномоченный

В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них – в плену, заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Источник: Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, – "Суспільному"

Прямая речь: "Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ – и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ.

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ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра есть ориентировочно 7200 человек.

Например, полк "Азов" – это Нацгвардия (подчиняется МВД – ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с "Азовстали".

Детали: Котенко добавил, что большинство из пропавших военных – в плену.

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В качестве примера он приводит военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории страны-агрессора.

Прямая речь: "Мы знаем, что их вывезли в Россию.

Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон – в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими.

Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие – живы".

От УП: Власти не раскрывают потери украинского войска в войне против российских захватчиков и количество пленных.

В начале июня британское издание "The Independent", которым владеет россиянин Александр Лебедев, писало, что РФ держит в плену более 5600 украинских военнослужащих, а Украина после серии обменов – уже не 900, а 550 человек.

20 мая россияне утверждали, что в Мариуполе взяли в плен 2 439 бойцов, вышедших из "Азовстали" (Украина затем подтвердила плен 2 449 военнослужащих).

26 июня оккупанты утверждали, что до 70 бойцов с "Азота" в Северодонецке попали в плен.

29 июня состоялся масштабный обмен пленными: Украине вернули 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

30 июня в Минобороны России заявляли, что у них в плену находятся более 6 тысяч украинских бойцов.

Кроме того, россияне похищают и держат в плену гражданских людей. 20 июня вице-премьер по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук сообщала, что в плену россиян находятся около полутора тысяч украинских мирных жителей.