Виборці-демократи у США не хочуть висувати Байдена на наступних виборах – опитування

64% виборців-демократів у США віддали б перевагу новому кандидату в президенти від Демократичної партії у 2024 році замість Джо Байдена.

Джерело: опитування, проведене The New York Times та Siena College 5-7 липня серед зареєстрованих виборців США, повідомляє The New York Times

Деталі: Загалом лише 33% опитаних у всій країні виборців схвалюють роботу Байдена на посаді президента.

Понад три чверті зареєстрованих виборців вважають, що Сполучені Штати рухаються у неправильному напрямку. Лише 13% американських виборців заявили, що країна перебуває на правильному шляху – це найнижчий показник в опитуванні Times із часів фінансової кризи понад десять років тому.

Видання пише, що несхвалення політики Байдена республіканцями прогнозовано, проте тепер понад дві третини незалежних також не схвалюють дії президента, і майже половина рішуче не схвалює. Серед колег-демократів його рейтинг схвалення становить 70%, що є відносно низьким показником для президента.

При цьому лише 26% виборців-демократів заявили, що партія має повторно висунути кандидатуру діючого президента у 2024 році.

Байден неодноразово заявляв, що має намір балотуватися на переобрання у 2024 році. У свої 79 років він уже є найстарішим президентом в американській історії, і побоювання щодо його віку посідають перше місце у списку виборців-демократів, які хочуть, щоби партія знайшла альтернативу (33% опитаних).

При цьому аж 94% виборців-демократів у віці до 30 років заявили, що віддали б перевагу іншому кандидату в президенти.

Другою причиною, чому виборці-демократи віддали б перевагу іншому кандидату, є те, як Байден виконує свою роботу (32%). Приблизно кожен восьмий демократ просто сказав, що хоче когось нового, а кожен десятий вважає, що Байден недостатньо прогресивний.

Понад 75% виборців в опитуванні заявили, що економіка для них надзвичайно важлива. І лише 1% оцінив економічні умови як відмінні. Серед людей типово працездатного віку — виборців віком від 18 до 64 років — лише 6% назвали стан економіки добрим чи відмінним, а 93% оцінили його як поганий чи задовільний.

Загальнонаціональне опитування Times/Siena проводилося телефоном з використанням живих операторів. Усього з 5 по 7 липня було опитано 849 зареєстрованих виборців у США. Похибка вибірки складає 4,1%.