Избиратели-демократы в США не хотят выдвигать Байдена на следующих выборах – опрос

64% избирателей-демократов в США предпочли бы нового кандидата в президенты от Демократической партии в 2024 году вместо Джо Байдена.

Источник: опрос, проведенный The New York Times и Siena College 5-7 июля среди зарегистрированных избирателей США, сообщает The New York Times

Детали: В целом только 33% опрошенных по всей стране избирателей одобряют работу Байдена на посту президента.

Более трех четвертей зарегистрированных избирателей считают, что Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении. Только 13% американских избирателей заявили, что страна находится на правильном пути — это самый низкий показатель в опросе Times со времен финансового кризиса более десяти лет назад.

Издание пишет, что неодобрение политики Байдена республиканцами прогнозируемо, однако теперь более двух третей независимых также не одобряют действия президента, и почти половина решительно не одобряет. Среди коллег-демократов его рейтинг одобрения составляет 70%, что является относительно низким показателем для президента.

При этом всего 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна повторно выдвинуть его кандидатуру в 2024 году.

Байден неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. В свои 79 лет он уже является самым старым президентом в американской истории, и опасения по поводу его возраста занимают первое место в списке избирателей-демократов, которые хотят, чтобы партия нашла альтернативу (33% опрошенных).

При этом аж 94% избирателей-демократов в возрасте до 30 лет заявили, что предпочли бы другого кандидата в президенты.

Второй причиной, по которой избиратели-демократы предпочли бы другого кандидата, является то, как Байден выполняет свою работу (32%). Примерно каждый восьмой демократ просто сказал, что хочет кого-то нового, а каждый десятый сказал, что Байден недостаточно прогрессивен.

Более 75% избирателей в опросе заявили, что экономика для них "чрезвычайно важна". И только 1% оценил экономические условия как отличные. Среди людей типично трудоспособного возраста — избирателей от 18 до 64 лет — только 6% назвали состояние экономики хорошим или отличным, а 93% оценили его как плохое или удовлетворительное.

Общенациональный опрос Times/Siena проводился по телефону с использованием живых операторов. Всего с 5 по 7 июля было опрошено 849 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность выборки составляет 4,1%.