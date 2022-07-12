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В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 10:46
Фото "РИА Новости"

Вночі 12 липня в окупованому Енергодарі атакували приміщення СБУ, яке зайняли російські загарбники.

Джерело: Енергоатом у Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости", мер Енергодара Дмитро Орлов в Telegram 

Дослівно Енергоатом: "Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів було атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці РФ. Зафіксовано пряме влучання у будівлю". 

 

Деталі: "РИА Новости" повідомили, що нібито "українські безпілотники скинули 2 міни на будівлю поблизу Запорізької АЕС, постраждалих немає". 

 

Варто зазначити, що окупанти приховують будь-яку інформацію про жертви серед своїх військових. 

 

Пропагандистське видання також оприлюднило фото з атакованої будівлі СБУ.

Пізніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що "обстріл" будівлі СБУ і подальша стрілянина в повітря на вулицях міста – є провокацією самих окупантів.

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За його словами, ЗСУ знають, що окупанти вже не використовують це приміщення, тому підстав завдавати по ньому ударів у них не було. 

Орлов припускає, що військові РФ, які самі обстрілюють свої приміщення, можуть робити це, щоб "виправдати" обстріли населених  пунктів на протилежному березі Дніпра, або щоб показати, що вони нібито "ведуть нічні бої з противником, аби довше затриматися в місті і не потрапити на ротацію на передову".

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Теми: Енергодарвійна
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