Знайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити
Четвер, 14 липня 2022, 21:09
Повітряні сили України підтвердили, що по Вінниці 14 липня російські окупанти випустили 5 ракет, 2 з яких збила українська ППО.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною оброною поблизу Вінниці.
Знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".
На жаль, лише дві... Співчуття сім'ям загиблих...Смерть рашистам!".
Передісторія:
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі.
- За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
- Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
- Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло більше 20 мирних мешканців, було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".
- Станом на вечір кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.
ВІДЕО ДНЯ