Знайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Повітряні сили України підтвердили, що по Вінниці 14 липня російські окупанти випустили 5 ракет, 2 з яких збила українська ППО.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною оброною поблизу Вінниці.

Знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".

На жаль, лише дві... Співчуття сім'ям загиблих...Смерть рашистам!".

Передісторія:

Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі.

За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.

Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло більше 20 мирних мешканців, було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Станом на вечір кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.