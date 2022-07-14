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Знайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 липня 2022, 21:09
Знайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити
фото Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили України підтвердили, що по Вінниці 14 липня російські окупанти випустили 5 ракет, 2 з яких збила українська ППО.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Знайдено уламки ракет, збитих 14 липня протиповітряною оброною поблизу Вінниці.

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Знищено дві з п'яти ракет морького базування типу "Калібр".

На жаль, лише дві... Співчуття сім'ям загиблих...Смерть рашистам!".

 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. 
  • За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
  • Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло більше 20 мирних мешканців, було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".
  • Станом на вечір кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці становить 23 (з них – троє дітей), у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.

Теми: Вінницявійна
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