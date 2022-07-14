Нашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Воздушные силы Украины подтвердили, что по Виннице 14 июля российские оккупанты выпустили 5 ракет, 2 из которых сбила украинская ПВО.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.

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Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".

К сожалению, только две... Соболезнования семьям погибших... Смерть рашистам!".

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