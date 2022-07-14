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Нашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 21:09
фото Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы Украины подтвердили, что по Виннице 14 июля российские оккупанты выпустили 5 ракет, 2 из которых сбила украинская ПВО.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.

 

Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".

К сожалению, только две... Соболезнования семьям погибших... Смерть рашистам!".

 

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
  • По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
  • Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибло более 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".
  • По состоянию на вечер число жертв российского ракетного удара по Виннице составляет 23 (из них - три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.

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Темы: Винницавойна
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