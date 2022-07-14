Нашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Воздушные силы Украины подтвердили, что по Виннице 14 июля российские оккупанты выпустили 5 ракет, 2 из которых сбила украинская ПВО.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.

Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".

К сожалению, только две... Соболезнования семьям погибших... Смерть рашистам!".

Предыстория:

Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.

По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.

Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибло более 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

По состоянию на вечер число жертв российского ракетного удара по Виннице составляет 23 (из них - три ребенка), в больницах находится 64 человека, 5 - в критическом состоянии.