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Суд арештував майно нардепа Ковальова, який виявився колаборантом

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 10:55
олексій ковальов. фото: facebook-сторінка політика

Суд наклав арешт на майно народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з окупантами. Його самого суд теж вирішив арештувати.

Джерело: Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора у Telegram

Деталі: Ковальову, який зараз перебуває в розшуку, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

Також з метою забезпечення конфіскації майна накладено арешт на корпоративні права належних депутату підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та на гроші, які лежать на його банківських рахунках.

У відомствах нагадали, у чому підозрюється Ковальов:

- після вторгнення Росії він перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупаційним військам;

- на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному "уряді Херсонської області";

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- 8 червня депутат на своїй сторінці у соцмережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії частини України;

Дії Ковальова кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада в умовах воєнного стану" та "Пособництво державі-агресору". Йому загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Передісторія:

  • На початку квітня нардеп від "Слуги народу" Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі".
  • 8 червня Ковальов зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • 22 червня у Головному  управлінні розвідки повідомили, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що на нього скоїли замах.

Теми: КовальовколабораціяВерховна Радаарешт
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