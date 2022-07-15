Суд арештував майно нардепа Ковальова, який виявився колаборантом
Суд наклав арешт на майно народного депутата Олексія Ковальова, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з окупантами. Його самого суд теж вирішив арештувати.
Джерело: Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора у Telegram
Деталі: Ковальову, який зараз перебуває в розшуку, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.
Також з метою забезпечення конфіскації майна накладено арешт на корпоративні права належних депутату підприємств загальною вартістю майже 5 млн грн та на гроші, які лежать на його банківських рахунках.
У відомствах нагадали, у чому підозрюється Ковальов:
- після вторгнення Росії він перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупаційним військам;
- на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному "уряді Херсонської області";
- 8 червня депутат на своїй сторінці у соцмережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії частини України;
Дії Ковальова кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада в умовах воєнного стану" та "Пособництво державі-агресору". Йому загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Передісторія:
- На початку квітня нардеп від "Слуги народу" Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі".
- 8 червня Ковальов зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
- 22 червня у Головному управлінні розвідки повідомили, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що на нього скоїли замах.