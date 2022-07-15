Суд арестовал имущество нардепа Ковалёва, оказавшегося коллаборантом

Суд наложил арест на имущество народного депутата Алексея Ковалёва, подозреваемого в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами. Его сам суд тоже решил арестовать.

Источник: Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: Ковалеву, который сейчас находится в розыске, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Также с целью обеспечения конфискации имущества наложен арест на корпоративные права принадлежащих депутату предприятий общей стоимостью почти 5 млн грн и на деньги, лежащие на его банковских счетах.

В ведомствах напомнили, в чем подозревается Ковалёв:

- после вторжения России он находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупационным войскам;

ВИДЕО ДНЯ

- в начале июля Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном "правительстве Херсонской области";

- 8 июня депутат на своей странице в соцсети разместил публикацию о якобы интеграции в Россию части Украины;

Действия Ковалёва квалифицированы по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена в условиях военного положения" и "Пособничество государству-агрессору". Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Предыстория:

В начале апреля нардеп от "Слуги народа" Ковалев написал, что уехал в Голую Пристань на Херсонщине, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе".

8 июня Ковалёв признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".

22 июня в Главном управлении разведки сообщили, что автомобиль Ковалёва в Херсонской области был взорван. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что на него покушались.