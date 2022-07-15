В Виннице не идентифицированы остаются 4 погибших, неизвестна судьба 8 человек

Полиция установила личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы 14 июля, число пропавших без вести сократилось с 18 до 8-ми.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко и ГСЧС

Прямая речь: "Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв России трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью.

Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней погибшей девочки".

Детали: 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей.

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12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростной установки ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка.

Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек, сообщил Клименко около 13:00.

Утром пропавшими без вести считались 18 человек, а неидентифицированы были 13 человек: двое детей (мальчиков) и 11 взрослых.

ГСЧС сообщает, что на 12:00 в медучреждения обратились 197 человек, из них 117 человек направлены на амбулаторное лечение, а 80 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести (из них 3 ребенка). Погибли 23 человека (из них 3 ребенка, 1 человек умер в больнице),

15 июля в Винницкой области объявлен траур.

Напомним: Согласно нововведению, на период военного положения в Украине военнослужащие и правоохранители должны сдать образцы ДНК (бесплатно), остальные граждане могут сделать это добровольно (за плату).

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