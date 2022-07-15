В Виннице не идентифицированы остаются 4 погибших, неизвестна судьба 8 человек
Полиция установила личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы 14 июля, число пропавших без вести сократилось с 18 до 8-ми.
Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко и ГСЧС
Прямая речь: "Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв России трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.
Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью.
Другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.
В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней погибшей девочки".
Детали: 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей.
12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны именно с помощью технологии скоростной установки ДНК.
За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка.
Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек, сообщил Клименко около 13:00.
Утром пропавшими без вести считались 18 человек, а неидентифицированы были 13 человек: двое детей (мальчиков) и 11 взрослых.
ГСЧС сообщает, что на 12:00 в медучреждения обратились 197 человек, из них 117 человек направлены на амбулаторное лечение, а 80 человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести (из них 3 ребенка). Погибли 23 человека (из них 3 ребенка, 1 человек умер в больнице),
15 июля в Винницкой области объявлен траур.
Напомним: Согласно нововведению, на период военного положения в Украине военнослужащие и правоохранители должны сдать образцы ДНК (бесплатно), остальные граждане могут сделать это добровольно (за плату).
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Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы. По состоянию на вечер количество жертв составляло 23, в больницах находятся 64 человека, 5 – в критическом состоянии.
- Среди погибших была 4-летняя Лиза, ее мать попала в реанимацию. У маленькой Лизы был синдром Дауна, ее снимали в ролике первой леди Елены Зеленской к рождественским праздникам в 2021 году.