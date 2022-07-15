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Росіяни офіційно визнали, що свідомо били по цивільних у Вінниці

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 13:29
Росіяни офіційно визнали, що свідомо били по цивільних у Вінниці
Фото ДСНС

Російське Міністерство оборони через день після ракетного удару по Вінниці офіційно заявило, що загарбники свідомо били по цивільних об’єктах міста.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Вчора високоточними ракетами "Калібр" було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці - там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь".

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Деталі: У своєму повідомленні окупанти хваляться, що "внаслідок удару учасників наради знищено".

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Теми: війнаВінницяжертви
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