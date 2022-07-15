Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни офіційно визнали, що свідомо били по цивільних у Вінниці

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 13:29
Фото ДСНС

Російське Міністерство оборони через день після ракетного удару по Вінниці офіційно заявило, що загарбники свідомо били по цивільних об’єктах міста.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Вчора високоточними ракетами "Калібр" було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці - там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь".

Деталі: У своєму повідомленні окупанти хваляться, що "внаслідок удару учасників наради знищено".

Передісторія:

Теми: війнаВінницяжертви
Головне сьогодні

Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили

фото, відеоУ Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи

Лазебна подала у відставку з посади міністра

Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

списокУкраїнцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков

Усі новини...
війна
Путін збирає Раду безпеки
Окупанти обстріляли навчальні заклади у Харкові - ОВА
У Вінниці не ідентифікованими залишаються 4 загиблих, невідома доля 8 людей 
Останні новини
23:53
ОБСЄ закликає розслідувати смерть британця в полоні бойовиків "ДНР"
23:42
Кожен раз – страшно. Як бойова медикиня рятує бійців на фронті
23:39
Окупанти обстрілюють Нікополь із ракетних комплексів на ЗАЕС – "Енергоатом"
23:32
ППО знищила чотири крилаті ракети, випущені по Дніпру
23:25
В Італії затримали вантаж із деталями для дронів зі США, який міг піти в Росію
23:18
Удар по Дніпру: 3 людини загинуло, 15 – поранених 
23:16
США продадуть Естонії РСЗВ HIMARS та іншу зброю на $500 млн
23:15
Зеленський про удар по Вінниці: безвісти зникли 4 людини, 4 – у критичному стані
23:10
Зеленський: Російське суспільство залишиться скаліченим на покоління
22:50
Над Київщиною збили ракету – ОВА
Усі новини...