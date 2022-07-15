Росіяни офіційно визнали, що свідомо били по цивільних у Вінниці

Російське Міністерство оборони через день після ракетного удару по Вінниці офіційно заявило, що загарбники свідомо били по цивільних об’єктах міста.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Вчора високоточними ракетами "Калібр" було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці - там у цей момент проходила нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь".

Реклама:

Деталі: У своєму повідомленні окупанти хваляться, що "внаслідок удару учасників наради знищено".

Передісторія:

Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці. Станом на вечір кількість жертв становило 23, у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.

Серед загиблих була 4-річна Ліза, її мама потрапила в реанімацію. Маленька Ліза мала синдром Дауна, її знімали в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році.

У Вінниці після ракетного удару ще не ідентифікували тіла двох загиблих дітей та 11 дорослих, родичі розшукують 18 громадян.

Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.