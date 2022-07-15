Россияне официально признали, что сознательно били по гражданским в Виннице
Пятница, 15 июля 2022, 13:29
Российское Министерство обороны через день после ракетного удара по Виннице официально заявило, что захватчики сознательно били по гражданским объектам города.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ
Дословно: "Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице - там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".
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Детали: В своем сообщении оккупанты хвастаются, что "в результате удара участники совещания уничтожены".
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы. По состоянию на вечер количество жертв составляло 23, в больницах находятся 64 человека, 5 – в критическом состоянии.
- Среди погибших была 4-летняя Лиза, ее мать попала в реанимацию. У маленькой Лизы был синдром Дауна, ее снимали в ролике первой леди Елены Зеленской к рождественским праздникам в 2021 году.
- В Виннице после ракетного удара еще не идентифицировали тела двух погибших детей и 11 взрослых, родственники разыскивают 18 граждан.
- Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
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