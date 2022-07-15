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Россияне официально признали, что сознательно били по гражданским в Виннице

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 13:29
Россияне официально признали, что сознательно били по гражданским в Виннице
Фото ГСЧС

Российское Министерство обороны через день после ракетного удара по Виннице официально заявило, что захватчики сознательно били по гражданским объектам города.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице - там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".

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Детали: В своем сообщении оккупанты хвастаются, что "в результате удара участники совещания уничтожены".

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Темы: войнаВинницажертвы
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