Россияне официально признали, что сознательно били по гражданским в Виннице

Российское Министерство обороны через день после ракетного удара по Виннице официально заявило, что захватчики сознательно били по гражданским объектам города.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Вчера высокоточными ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице - там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".

Детали: В своем сообщении оккупанты хвастаются, что "в результате удара участники совещания уничтожены".

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