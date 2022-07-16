З-під завалів у Вінниці врятували 3 осіб, роботи завершено – ДСНС

З-під завалів на місці ракетного удару в Вінниці працівники ДСНС врятували 3 осіб, доля ще одної людини невідома, загалом загинуло 24 особи.

Джерело: ДСНС у Telegram, керівниця пресслужби ДСНС України Ольга Козак у коментарі УП

Деталі: У суботу рятувальники завершили розбір завалів на місці ракетного удару у Вінниці, що стався 14 липня.

Підрозділами ДСНС у суботу було врятовано 3 особи. 1 особа залишається зниклою безвісти.

Козак також уточнила, що загалом підтверджено загибель 24 осіб, серед яких 3 дітей.

Звернулося по допомогу 202 особи, з них 68 госпіталізовано, у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно.

Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

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Що передувало: У суботу зранку голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про смерть однієї з постраждалих у лікарні, таким чином число загиблих зросло до 24.

За його даними, 4 осіб тоді залишалися у списку зниклих безвісти.

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