Из-под завалов в Виннице спасли 3 человек, работы завершены – ГСЧС

Из-под завалов на месте ракетного удара в Виннице работники ГСЧС спасли 3 человек, судьба еще одного человека неизвестна, в общей сложности погибли 24 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram, руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак в комментарии УП

Детали: В субботу спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара в Виннице, который произошел 14 июля.

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Подразделениями ГСЧС в субботу были спасены 3 человека. 1 человек остается пропавшим без вести.

Козак также уточнила, что в общей сложности подтверждена гибель 24 человек, среди которых 3 детей.

Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно.

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Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

Что предшествовало: В субботу утром глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о смерти одной из пострадавших в больнице, таким образом число погибших возросло до 24 человек.

По его данным, 4 человека тогда оставались в списке пропавших без вести.

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