Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-под завалов в Виннице спасли 3 человек, работы завершены – ГСЧС

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 16:41
Из-под завалов в Виннице спасли 3 человек, работы завершены – ГСЧС
последствия ракетного удара по Виннице, фото ГСЧС

Из-под завалов на месте ракетного удара в Виннице работники ГСЧС спасли 3 человек, судьба еще одного человека неизвестна, в общей сложности погибли 24 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram, руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак в комментарии УП

Детали: В субботу спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара в Виннице, который произошел 14 июля.

Реклама:

Подразделениями ГСЧС в субботу были спасены 3 человека. 1 человек остается пропавшим без вести.

Козак также уточнила, что в общей сложности подтверждена гибель 24 человек, среди которых 3 детей.

Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

Что предшествовало: В субботу утром глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о смерти одной из пострадавших в больнице, таким образом число погибших возросло до 24 человек.

По его данным, 4 человека тогда оставались в списке пропавших без вести.

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов. По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.
  • Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров.

Темы: ВинскийГСЧСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Мэр Сум призвал покинуть город на выходные
Оккупанты рассказывают родным, как бегут из Украины: 100 человек уже в Калининграде
Утренний обстрел Одессы: мужчина ранен в голову
Россия развернула информкампанию в Германии по дискредитации Украины – разведка
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: