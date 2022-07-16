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Из-под завалов в Виннице спасли 3 человек, работы завершены – ГСЧС

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 16:41
последствия ракетного удара по Виннице, фото ГСЧС

Из-под завалов на месте ракетного удара в Виннице работники ГСЧС спасли 3 человек, судьба еще одного человека неизвестна, в общей сложности погибли 24 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram, руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак в комментарии УП

Детали: В субботу спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара в Виннице, который произошел 14 июля.

Подразделениями ГСЧС в субботу были спасены 3 человека. 1 человек остается пропавшим без вести.

Козак также уточнила, что в общей сложности подтверждена гибель 24 человек, среди которых 3 детей.

Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно.

Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

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Что предшествовало: В субботу утром глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о смерти одной из пострадавших в больнице, таким образом число погибших возросло до 24 человек.

По его данным, 4 человека тогда оставались в списке пропавших без вести.

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов. По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.
  • Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров.

Темы: ВинскийГСЧСвойна
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