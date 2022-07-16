Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу

"Українська правда"Субота, 16 липня 2022, 20:48
Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу
Мер Вінниці у Telegram

Всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковано, з неділі почнуться поховання, а родичі загиблих та постраждалих отримають грошову компенсацію.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов під час телемарафону, мер Вінниці Сергій Моргунов у Telegram

Пряма мова Борзова: "На сьогоднішній ранок всі особи встановлені. І з завтрашнього дня вже будуть починатися поховання загиблих".

Реклама:

Деталі: Він додав, що зараз в лікарнях перебуває 68 постраждалих, з них 14 – у важкому, ще 4 – у критичному стані.

У свою чергу Моргунов повідомив, що сім’ям загиблих та поранених вінничан нададуть грошову допомогу, від 25 до 50 тис. грн.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів. За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
  • В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російські представники тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару.
  • На 16 липня з-під завалів на місці ракетного удару в Вінниці працівники ДСНС врятували 3 осіб, доля ще одної людини невідома, загалом загинуло 24 особи.

Теми: війнаВінницька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Останні новини
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
Усі новини...
Реклама: