Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу
Субота, 16 липня 2022, 20:48
Всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковано, з неділі почнуться поховання, а родичі загиблих та постраждалих отримають грошову компенсацію.
Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов під час телемарафону, мер Вінниці Сергій Моргунов у Telegram
Пряма мова Борзова: "На сьогоднішній ранок всі особи встановлені. І з завтрашнього дня вже будуть починатися поховання загиблих".
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Деталі: Він додав, що зараз в лікарнях перебуває 68 постраждалих, з них 14 – у важкому, ще 4 – у критичному стані.
У свою чергу Моргунов повідомив, що сім’ям загиблих та поранених вінничан нададуть грошову допомогу, від 25 до 50 тис. грн.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів. За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
- В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
- Російські представники тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару.
- На 16 липня з-під завалів на місці ракетного удару в Вінниці працівники ДСНС врятували 3 осіб, доля ще одної людини невідома, загалом загинуло 24 особи.