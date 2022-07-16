Удар по Вінниці: всі тіла ідентифіковано, сім’ї загиблих та поранених отримають допомогу

Всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковано, з неділі почнуться поховання, а родичі загиблих та постраждалих отримають грошову компенсацію.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов під час телемарафону, мер Вінниці Сергій Моргунов у Telegram

Пряма мова Борзова: "На сьогоднішній ранок всі особи встановлені. І з завтрашнього дня вже будуть починатися поховання загиблих".

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Деталі: Він додав, що зараз в лікарнях перебуває 68 постраждалих, з них 14 – у важкому, ще 4 – у критичному стані.

У свою чергу Моргунов повідомив, що сім’ям загиблих та поранених вінничан нададуть грошову допомогу, від 25 до 50 тис. грн.

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