Удар по Виннице: все тела идентифицированы, семьи погибших и раненых получат помощь

Все тела погибших в результате удара оккупантов по Виннице идентифицированы, с воскресенья начнутся похороны, а родственники погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов во время телемарафона, мэр Винницы Сергей Моргунов в Telegram

Прямая речь Борзова: "На сегодняшнее утро все личности установлены. И с завтрашнего дня уже будут начинаться похороны погибших".

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Детали: Он добавил, что сейчас в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 – в тяжелом, еще 4 – в критическом состоянии.

В свою очередь Моргунов сообщил, что семьям погибших и раненых винничан будет предоставлена ​​денежная помощь, от 25 до 50 тыс. грн.

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