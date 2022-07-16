Удар по Виннице: все тела идентифицированы, семьи погибших и раненых получат помощь

Все тела погибших в результате удара оккупантов по Виннице идентифицированы, с воскресенья начнутся похороны, а родственники погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов во время телемарафона, мэр Винницы Сергей Моргунов в Telegram

Прямая речь Борзова: "На сегодняшнее утро все личности установлены. И с завтрашнего дня уже будут начинаться похороны погибших".

Детали: Он добавил, что сейчас в больницах находятся 68 пострадавших, из них 14 – в тяжелом, еще 4 – в критическом состоянии.

В свою очередь Моргунов сообщил, что семьям погибших и раненых винничан будет предоставлена ​​денежная помощь, от 25 до 50 тыс. грн.

Предыстория:

Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов. По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.

В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.

Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.

Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров.

На 16 июля из-под завалов на месте ракетного удара в Виннице работники ГСЧС спасли 3 человек, судьба еще одного человека неизвестна, в общей сложности погибли 24 человека.