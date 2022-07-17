Росіяни влучили по с/г-підприємству на Черкащині й промпідприємствах у Миколаєві

Ввечері 16 липня російські ракети влучили в одне із сіл Чигиринської громади на Черкащині, пошкоджено сільгосппідприємство, а в ніч на 17 липня – в промислові підприємства Миколаєва.

Джерело: дані обласних адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 08:00 неділі 17 липня

Деталі: Також вночі росіяни обстріляли Харків і Дергачі, а Луганську й Донецьку область масовано обстрілюють із різних видів озброєння, включаючи ракети. За добу на Донеччині 3 цивільних загинули і 12 людей отримали поранення, на Миколаївщині – щонайменше 4 людини загинули та 3 зазнали поранень.

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Миколаївська область: вночі, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється.

По області: в суботу росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У с. Шевченкове Шевченківськоі громади внаслідок обстрілів три людини загинули та троє зазнали поранень.

Внаслідок обстрілів у Широківській громаді 16 липня одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок.

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Ввечері були обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля.

Також ввечері – обстріли с. Володимирівка Володимирівської громади. Влучання за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Черкаська область: ніч минула спокійно. Напередодні близько 17 години – "приліт" двох ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство: потерпілих немає, знищено сільгосптехніку та нечисельне поголів’я худоби. Пожежу ліквідували.

Сумська область: минулої доби ворог обстрілював громади Сумщини: Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську.

В суботу ввечері стався мінометний обстріл на Краснопільщині – понад 10 "прильотів".

Вночі в Охтирському та Шосткинському районах – мінометні обстріли громад. Минулося без жертв та руйнувань. Деталі з’ясовуються.

Харків: вночі внаслідок ракетного удару сталося загорання другого поверху 5-ти поверхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізована одна людина.

Вночі також окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Унаслідок обстрілу сталося загорання виробничої будівлі, автомобілю. Попередньо — постраждалих немає.

Дніпропетровська область: ворог обстріляв Апостолівську громаду у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих. У інших районах на ранок спокійно.

Луганська область: ворог завдав два авіаудари, по населених пунктах влучили чотири ракети.

Також зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

"Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли", – зазначає Луганська ОВА.

Донецька область: росіяни гатять з артилерії, РСЗВ "Ураган", скинули ракету 9н723 Іскандер-М.

Під обстрілами Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, с.Новоолександрівка, с.Журавка, с.Іллінка, с.Стародубівка.

Пошкоджено 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури.

Зранку сталося три ракетних удари по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу.

У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості, на місці працюють рятувальники.

За добу по області троє загиблих і 12 поранених цивільних.

Херсонська облсть: вибухи протягом суботи. У Херсоні на центральних вулицях розгорнуто декілька блокпостів, на яких перевіряли не лише транспорт, сумки та документ – людей примушували знімати взуття.

"Таке занепокоєння окупантів спричинене підвищенням активності партизанського руху на Херсонщині",– пояснюють у законній адміністрації області.