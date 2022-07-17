Россияне попали по с/х-предприятию на Черкасщине и промпредприятиям в Николаеве

Вечером 16 июля российские ракеты попали в одно из сел Чигиринской общины Черкасской области, повреждено сельхозпредприятие, а в ночь на 17 июля – в промышленные предприятия Николаева.

Источник: данные областных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 воскресенья 17 июля

Детали: Также ночью россияне обстреляли Харьков и Дергачи, а Луганскую и Донецкую область массированно обстреливают из разных видов вооружения, включая ракеты. За сутки в Донецкой области 3 гражданских погибли и 12 человек получили ранения, в Николаевской области – 4 человека погибли и 3 получили ранения.

Николаевская область: ночью, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется.

По области: в субботу россияне обстреливали Шевченковскую, Галицыновскую общины Николаевского района. В с. Шевченково Шевченковской общины в результате обстрелов три человека погибли и трое получили ранения.

В результате обстрелов в Широковской общине 16 июля одна женщина погибла и разрушен жилой дом.

Вечером были обстрелы в Ингульской общине. В результате попаданий горели поля.

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Также вечером – обстрелы с. Владимировка Владимировской общины. Попадание за пределами населенного пункта. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Черкасская область: ночь прошла спокойно. Накануне около 17 часов – "прилет" двух ракет в одно из сел Чигиринской теробщины. Враг попал в сельхозпредприятие: пострадавших нет, уничтожены сельхозтехника и немногочисленное поголовье скота. Пожар был ликвидирован.

Сумская область: в минувшие сутки враг обстреливал общины Сумщины: Глуховскую, Эсманьскую, Новослободскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Хотинскую.

В субботу вечером произошел минометный обстрел в Краснопольской области – более 10 "прилетов".

Ночью в Ахтырском и Шосткинском районах минометные обстрелы общин. Прошло без жертв и разрушений. Детали выясняются.

Харьков: ночью в результате ракетного удара произошло возгорание второго этажа 5-ти этажного производственного здания в Киевском районе. Госпитализирован один человек.

Ночью также оккупанты ударили по Дергачам Харьковского района. В результате обстрела произошло возгорание производственного здания, автомобиля. Предварительно пострадавших нет.

Днепропетровская область: враг обстрелял Апостоловскую общину в Криворожском районе. Без разрушений и пострадавших. В других районах на утро спокойно.

Луганская область: враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты.

Также зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.

"Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли", – отмечает Луганская ОВА.

Донецкая область: россияне бьют из артиллерии, РСЗО "Ураган", сбросили ракету 9н723 Искандер-М.

Под обстрелами Торецк, Авдеевка, Покровск, Бахмут, с.Новоалександровка, с.Журавка, с.Ильинка, с.Стародубовка.

Повреждены 20 частных домов, помещение сельскохозяйственного предприятия, дворец культуры.

Утром произошло три ракетных удара по Торецкой общине: одна ракета попала в жилой квартал Торецка, две – в Зализное, где повреждена школа и детсад. Пока информация о пострадавших уточняется.

В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа.

В Соледаре в результате обстрела загорелся пожар в местном центре детского и юношеского творчества, на месте работают спасатели.

За сутки по области трое погибших и 12 раненых гражданских.

Херсонская область: взрывы в течение субботы.

В Херсоне на центральных улицах развернуто несколько блокпостов, на которых проверяли не только транспорт, сумки и документ – людей заставляли снимать обувь.

"Такая обеспокоенность оккупантов вызвана повышением активности партизанского движения на Херсонщине", – объясняют в законной администрации области.