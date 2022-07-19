Кількість загиблих від удару по Вінниці зросла до 25-ти: померла лікарка

У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська, яка працювала у клініці "Нейромед" і стала жертвою ракетного удару, завданого росіянами 14 липня.

Джерело: голова Вінницької обладмінітрації Сергій Борзов і клініка "Нейромед"

Пряма мова: "Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська.

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Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед".

Без мами залишились троє дітей".

Наталя Фальштинська

Деталі: Таким чином, кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 25-ти.

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Під час ракетного удару по Вінниці 14 липня чи не найбільший удар припав на медичний центр "Нейромед". Його приміщення на першому поверсі при Будинку побуту "Ювілейний" було знищено повністю, там були персонал та пацієнти.

Клініка повідомляла, що внаслідок влучення російської ракети загинули адміністратор Катерина Гула та менеджер Тетяна Харченко, двоє медиків отримали тяжкі поранення: дитячий невролог Павло Ковальчук та невролог Наталя Фальштинська.

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