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Кількість загиблих від удару по Вінниці зросла до 25-ти: померла лікарка

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 09:45
Вінниця, згоріла клініка "Нейромед", фото Української правди

У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська, яка працювала у клініці "Нейромед" і стала жертвою ракетного удару, завданого росіянами 14 липня. 

Джерело: голова Вінницької обладмінітрації Сергій Борзов і клініка "Нейромед"

Пряма мова: "Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська.

Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед".

Без мами залишились троє дітей".

Наталя Фальштинська
Наталя Фальштинська

Деталі: Таким чином, кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 25-ти.

Під час ракетного удару по Вінниці 14 липня чи не найбільший удар припав на медичний центр "Нейромед". Його приміщення на першому поверсі при Будинку побуту "Ювілейний" було знищено повністю, там були персонал та пацієнти.

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Клініка повідомляла, що внаслідок влучення російської ракети загинули адміністратор Катерина Гула та менеджер Тетяна Харченко, двоє медиків отримали тяжкі поранення: дитячий невролог Павло Ковальчук та невролог Наталя Фальштинська.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
  • Руйнувань зазнали Будинок офіцерів, який використовувався як концертна зала та приміщення для гуртків, будинок побуту "Ювілейний", а також діагностичний центр.
  • Росіяни тричі змінювали версію про мету ракетного удару по вінницькому Будинку офіцерів та його наслідки.
  • На 16 липня з-під завалів на місці ракетного удару в Вінниці працівники ДСНС врятували 3 осіб, доля ще одної людини була невідома. Загинули 24 особи (серед них троє дітей), звернулися по допомогу 202 особи, з них 68 було госпіталізовано (у тому числі 4 дитини).
  • Декількох постраждалих доправили гелікоптерами до Львова в опіковий центр.

Теми: Вінницявійна
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