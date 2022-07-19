Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 09:45
Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач
Винница, сгоревшая клиника "Нейромед", фото Украинской правды

В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая работала в клинике "Нейромед" и стала жертвой ракетного удара, нанесенного россиянами 14 июля.

Источник: глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов и клиника "Нейромед"

Прямая речь: "Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.

Реклама:

Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед".

Без мамы остались три ребенка".

Наталья Фальштынская
Наталья Фальштынская

Детали: Таким образом, количество погибших от ракетного удара по центру Винницы выросло до 25-ти.

ВИДЕО ДНЯ

Во время ракетного удара по Виннице 14 июля едва ли не самый большой удар пришелся на медицинский центр "Нейромед". Его помещение на первом этаже при Доме быта "Юбилейный" было уничтожено полностью, там были персонал и пациенты.

Клиника сообщала, что в результате попадания российской ракеты погибли администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко, двое медиков получили тяжелые ранения: детский невролог Павел Ковальчук и невролог Наталья Фальштынская.

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • Разрушениям подверглись Дом офицеров, который использовался в качестве концертного зала и помещения для кружков, дом быта "Юбилейный", а также диагностический центр.
  • Россияне трижды меняли версию о цели ракетного удара по винницкому Дому офицеров и его последствиях.
  • На 16 июля из-под завалов в Виннице спасли 3 человек, судьба еще одного человека была неизвестна. Погибли 24 человека (среди них трое детей), обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы (в том числе 4 ребенка).
  • Нескольких пострадавших доставили вертолетами во Львов в ожоговый центр.

Темы: Винницавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Винница
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: