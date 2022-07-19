Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач

В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая работала в клинике "Нейромед" и стала жертвой ракетного удара, нанесенного россиянами 14 июля.

Источник: глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов и клиника "Нейромед"

Прямая речь: "Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.

Реклама:

Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед".

Без мамы остались три ребенка".

Наталья Фальштынская

Детали: Таким образом, количество погибших от ракетного удара по центру Винницы выросло до 25-ти.

ВИДЕО ДНЯ

Во время ракетного удара по Виннице 14 июля едва ли не самый большой удар пришелся на медицинский центр "Нейромед". Его помещение на первом этаже при Доме быта "Юбилейный" было уничтожено полностью, там были персонал и пациенты.

Клиника сообщала, что в результате попадания российской ракеты погибли администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко, двое медиков получили тяжелые ранения: детский невролог Павел Ковальчук и невролог Наталья Фальштынская.

Предыстория: