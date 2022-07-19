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Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 09:45
Винница, сгоревшая клиника "Нейромед", фото Украинской правды

В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая работала в клинике "Нейромед" и стала жертвой ракетного удара, нанесенного россиянами 14 июля.

Источник: глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов и клиника "Нейромед"

Прямая речь: "Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская.

Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед".

Без мамы остались три ребенка".

Наталья Фальштынская
Наталья Фальштынская

Детали: Таким образом, количество погибших от ракетного удара по центру Винницы выросло до 25-ти.

Во время ракетного удара по Виннице 14 июля едва ли не самый большой удар пришелся на медицинский центр "Нейромед". Его помещение на первом этаже при Доме быта "Юбилейный" было уничтожено полностью, там были персонал и пациенты.

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Клиника сообщала, что в результате попадания российской ракеты погибли администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко, двое медиков получили тяжелые ранения: детский невролог Павел Ковальчук и невролог Наталья Фальштынская.

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • Разрушениям подверглись Дом офицеров, который использовался в качестве концертного зала и помещения для кружков, дом быта "Юбилейный", а также диагностический центр.
  • Россияне трижды меняли версию о цели ракетного удара по винницкому Дому офицеров и его последствиях.
  • На 16 июля из-под завалов в Виннице спасли 3 человек, судьба еще одного человека была неизвестна. Погибли 24 человека (среди них трое детей), обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы (в том числе 4 ребенка).
  • Нескольких пострадавших доставили вертолетами во Львов в ожоговый центр.

Темы: Винницавойна
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