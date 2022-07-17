Із Вінниці деяких постраждалих доправляють гелікоптерами до Львова
Двох поранених внаслідок ракетного удару по Вінниці доставили гелікоптерами в опіковий центр Львова, ще один пацієнт перебуває в дорозі, двох готують до транспортування.
Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, міський голова Вінниці Сергій Моргунов у телеефірі
Дослівно Борзов: "Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова – в опіковий центр. Ще один пацієнт – в дорозі.
Двох важкопоранених готують до транспортування".
Деталі: За словами Борзова, таке рішення було прийнято у суботу під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.
Разом з тим, Моргунов повідомив, що в лікарнях лишаються 67 постраждалих. З них 14 людей перебувають у важкому стані, 4 – у критичному.
Він також повідомив, що Ізраїль готовий допомогти пораненим із протезуванням, а Чехія – прийняти поранених на лікування.
Передісторія:
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів. За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
- В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
- Російські представники тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару.
- На 16 липня з-під завалів на місці ракетного удару в Вінниці працівники ДСНС врятували 3 осіб, доля ще одної людини невідома. Загалом внаслідок удару загинуло 24 особи. Звернулося по допомогу 202 особи, з них 68 госпіталізовано, у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно.
- Всі тіла загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковано.