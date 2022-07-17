Із Вінниці деяких постраждалих доправляють гелікоптерами до Львова

Двох поранених внаслідок ракетного удару по Вінниці доставили гелікоптерами в опіковий центр Львова, ще один пацієнт перебуває в дорозі, двох готують до транспортування.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, міський голова Вінниці Сергій Моргунов у телеефірі

Дослівно Борзов: "Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова – в опіковий центр. Ще один пацієнт – в дорозі.

Двох важкопоранених готують до транспортування".

Деталі: За словами Борзова, таке рішення було прийнято у суботу під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Разом з тим, Моргунов повідомив, що в лікарнях лишаються 67 постраждалих. З них 14 людей перебувають у важкому стані, 4 – у критичному.

Він також повідомив, що Ізраїль готовий допомогти пораненим із протезуванням, а Чехія – прийняти поранених на лікування.

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