Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия
Бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Источник: Арахамия в эфире телемарафона и в Telegram
Прямая речь: "Мы ждем уже через несколько дней или, возможно, через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте…
Ее опыт послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами".
Детали: Арахамия добавил, что бывшая генпрокурор остается в команде "Слуги народа".
Прямая речь: "Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу".
Что было раньше: 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.
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Предыстория:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
- Утром 19 июля Зеленский внес в ВР представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.