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Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 16:23
Давид Арахамия, фото: Facebook

Бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Мы ждем уже через несколько дней или, возможно, через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте…

Ее опыт послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами".

Детали: Арахамия добавил, что бывшая генпрокурор остается в команде "Слуги народа".

Прямая речь: "Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу".

Что было раньше: 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

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Предыстория: 

  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • Утром 19 июля Зеленский внес в ВР представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Темы: Венедиктовадипломатические отношенияАрахамия
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