Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: Арахамия в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Мы ждем уже через несколько дней или, возможно, через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте…

Ее опыт послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами".

Детали: Арахамия добавил, что бывшая генпрокурор остается в команде "Слуги народа".

Прямая речь: "Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу".

Что было раньше: 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

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