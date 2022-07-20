Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны
Среда, 20 июля 2022, 11:41
Депутаты парламента Шри-Ланки избрали президентом страны 73-летнего Ранила Викрамасингхе, ранее назначенного временным главой государства.
Источник: BBC
Детали: Он победил своего главного соперника Дулла Аллахаперума, набрав 134 голоса против 82 во время парламентского голосования.
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Перед Викрамасингхе стоит задача вывести страну из экономического кризиса и восстановить общественный порядок после месяцев массовых протестов.
Что предшествовало:
- Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в среду утром вылетел из страны на Мальдивы. В выходные Раджапакса пообещал уйти в отставку, открыв путь для "мирного перехода власти". До этого он покинул свою официальную резиденцию в Коломбо, и ее захватили десятки тысяч протестующих.
- После этого в коммерческой столице Шри-Ланки Коломбо сотни протестующих против экономического кризиса ворвались в резиденцию премьер-министра и начали празднование. Также демонстранты вошли в помещение государственной телерадиокомпании.
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