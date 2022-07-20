Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны

Депутаты парламента Шри-Ланки избрали президентом страны 73-летнего Ранила Викрамасингхе, ранее назначенного временным главой государства.

Источник: BBC

Детали: Он победил своего главного соперника Дулла Аллахаперума, набрав 134 голоса против 82 во время парламентского голосования.

Перед Викрамасингхе стоит задача вывести страну из экономического кризиса и восстановить общественный порядок после месяцев массовых протестов.

Что предшествовало: