Арахамия прогнозирует появление нового генпрокурора за 10 дней
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.
Источник: Арахамия в Telegram
Прямая речь: "В ближайшие 10 было никаких задержек, хочу обратиться в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок".
Что предшествовало: Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) через полгода наконец-то утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.
В то же время комиссия обратилась в Офис генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что у победителей конкурса нет проблем с коррупцией и люстрацией.
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин убежден, что конкурс по избранию кериника САП еще не завершился.
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Предыстория:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
- Утром 19 июля Зеленский внес в ВР представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.
- По словам Арахамии, бывшую генпрокурора ждет назначение на дипломатическом фронте.