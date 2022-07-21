Арахамия прогнозирует появление нового генпрокурора за 10 дней

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь: "В ближайшие 10 было никаких задержек, хочу обратиться в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок".

Что предшествовало: Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) через полгода наконец-то утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.

В то же время комиссия обратилась в Офис генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что у победителей конкурса нет проблем с коррупцией и люстрацией.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин убежден, что конкурс по избранию кериника САП еще не завершился.

Читайте также: Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: