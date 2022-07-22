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Обстрелы Никополя: враг за ночь выпустил 100 снарядов из РСЗО, погиб человек

Ольга ГлущенкоПятница, 22 июля 2022, 07:50
последствия обстрелов, фото: telegram Резниченко

Ночью россияне выпустили по Никополю из РСЗО 100 снарядов, один человек погиб.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Дословно: "Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен".

Детали: Кроме того, Резниченко сообщил, что повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода.

А также разрушен железнодорожный путь.

"Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", – отметил глава ОВА.

Что предшествовало: Мэр города сообщил, что россияне ночью 22 июля обстреляли город Никополь Днепропетровской области.

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Предыстория:

  • Российские военные 19 июля ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.
  • Российские захватчики ночью 20 июля в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.
  • Глава Никопольского РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов.

Темы: Никопольвойнаобстрел
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