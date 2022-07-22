Обстрелы Никополя: враг за ночь выпустил 100 снарядов из РСЗО, погиб человек

Ночью россияне выпустили по Никополю из РСЗО 100 снарядов, один человек погиб.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Дословно: "Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен".

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Детали: Кроме того, Резниченко сообщил, что повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода.

А также разрушен железнодорожный путь.

"Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", – отметил глава ОВА.

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Что предшествовало: Мэр города сообщил, что россияне ночью 22 июля обстреляли город Никополь Днепропетровской области.

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