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Філатов заступився за Корбана, у якого забрали закордонний паспорт

Альона Мазуренко Субота, 23 липня 2022, 13:22
Філатов заступився за Корбана, у якого забрали закордонний паспорт
ГЕННАДІЙ КОРБАН, NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Міський голова Дніпра Борис Філатов заступився за голову тероборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт.  

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "На запитання, які я хотів би поставити всьому суспільству, і, безумовно, шановному гаранту Конституції, я не маю відповідей.

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А хотів би їх отримати, тому що фатальна помилка, яка трапилася з Геннадієм Корбаном, начебто як незначний прецедент, розкрили колосальну інституційну проблему, яка зараз схвилювала справді величезну кількість людей".

Деталі: Філатов заявив, що йому ставлять питання українці та іноземці, чи зачепить це їх.  

Пряма мова: "Чому щороку, а особливо під час виборчих компаній, політики обіцяють вирішити проблему подвійного громадянства (громадянство країни-агресора не обговорюється) і щоразу забувають це зробити?"

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За словами Філатова, деякі багаті євреї з Дніпра сказали йому після такого рішення, що поїдуть з країни.

Що передувало: У п'ятницю в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.

Корбан, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння".

Передісторія:

  • 20 липня співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу" повідомили, що президент Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.
  • За цим даними, українського громадянства, зокрема, можуть позбавити бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
  • Згодом УП писала, що Корбан обмірковував, як повернутися в Україну, в світлі появи інформації про можливе анулювання українського громадянства.

Знати більше: Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство

Теми: КорбанпаспортФілатов
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