Філатов заступився за Корбана, у якого забрали закордонний паспорт
Міський голова Дніпра Борис Філатов заступився за голову тероборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт.
Джерело: Філатов у Facebook
Пряма мова: "На запитання, які я хотів би поставити всьому суспільству, і, безумовно, шановному гаранту Конституції, я не маю відповідей.
А хотів би їх отримати, тому що фатальна помилка, яка трапилася з Геннадієм Корбаном, начебто як незначний прецедент, розкрили колосальну інституційну проблему, яка зараз схвилювала справді величезну кількість людей".
Деталі: Філатов заявив, що йому ставлять питання українці та іноземці, чи зачепить це їх.
Пряма мова: "Чому щороку, а особливо під час виборчих компаній, політики обіцяють вирішити проблему подвійного громадянства (громадянство країни-агресора не обговорюється) і щоразу забувають це зробити?"
За словами Філатова, деякі багаті євреї з Дніпра сказали йому після такого рішення, що поїдуть з країни.
Що передувало: У п'ятницю в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.
Корбан, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння".
Передісторія:
- 20 липня співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу" повідомили, що президент Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.
- За цим даними, українського громадянства, зокрема, можуть позбавити бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
- Згодом УП писала, що Корбан обмірковував, як повернутися в Україну, в світлі появи інформації про можливе анулювання українського громадянства.
Знати більше: Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство