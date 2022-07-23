Філатов заступився за Корбана, у якого забрали закордонний паспорт

Міський голова Дніпра Борис Філатов заступився за голову тероборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "На запитання, які я хотів би поставити всьому суспільству, і, безумовно, шановному гаранту Конституції, я не маю відповідей.

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А хотів би їх отримати, тому що фатальна помилка, яка трапилася з Геннадієм Корбаном, начебто як незначний прецедент, розкрили колосальну інституційну проблему, яка зараз схвилювала справді величезну кількість людей".

Деталі: Філатов заявив, що йому ставлять питання українці та іноземці, чи зачепить це їх.

Пряма мова: "Чому щороку, а особливо під час виборчих компаній, політики обіцяють вирішити проблему подвійного громадянства (громадянство країни-агресора не обговорюється) і щоразу забувають це зробити?"

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За словами Філатова, деякі багаті євреї з Дніпра сказали йому після такого рішення, що поїдуть з країни.

Що передувало: У п'ятницю в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене.

Корбан, якого у п'ятницю не впустили Україну та забрали український закордонний паспорт, просить президента Володимира Зеленського вирішити "це непорозуміння".

Передісторія:

20 липня співрозмовники УП в правоохоронних органах, в ОП і партії "Слуга народу" повідомили, що президент Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків.

За цим даними, українського громадянства, зокрема, можуть позбавити бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Згодом УП писала, що Корбан обмірковував, як повернутися в Україну, в світлі появи інформації про можливе анулювання українського громадянства.

Знати більше: Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство