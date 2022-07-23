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Филатов вступился за Корбана, у которого забрали загранпаспорт

Мазуренко Алена Суббота, 23 июля 2022, 13:22
ГЕННАДИЙ КОРБАН, NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Мэр Днепра Борис Филатов вступился за главу терробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, которого в пятницу не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь: "На вопросы, которые я хотел бы задать всему обществу, и, безусловно, уважаемому гаранту Конституции, у меня нет ответов.

А хотел бы их получить, потому что роковая ошибка, случившаяся с Геннадием Корбаном, вроде как незначительный прецедент, раскрыла колоссальную институциональную проблему, которая сейчас взволновала действительно огромное количество людей".

Детали: Филатов заявил, что ему задают вопросы украинцы и иностранцы, заденет ли это решение их.

Прямая речь: "Почему каждый год, особенно во время избирательных кампаний, политики обещают решить проблему двойного гражданства (гражданство страны-агрессора не обсуждается) и каждый раз забывают это сделать?"

По словам Филатова, некоторые богатые евреи из Днепра сказали ему, что после такого решения уедут из страны.

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Что предшествовало: Ранее в пятницу у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Пограничники заявили ему, что его украинское гражданство приостановлено.

Корбан, которого в пятницу не впустили Украину и забрали украинский загранпаспорт, просит президента Владимира Зеленского "решить это недоразумение".

Предыстория:

  • 20 июля собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа" сообщили, что президент Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.
  • По этим данным, украинского гражданства, в частности, могут лишить бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
  • Позже УП писала, что Корбан думает, как вернуться в Украину, в свете появления информации о возможном аннулировании украинского гражданства.

Узнать больше: Бьют и по паспорту. Как Коломойский, Корбан и Рабинович потеряли украинское гражданство

Темы: Корбанпаспорт Филатов
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