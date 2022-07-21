З’явився ще один кандидат на посаду генпрокурора – джерела
На посаду генерального прокурора розглядають також прокуророра Києва та колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олега Кіпера.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у команді президента
Деталі: До призначення на посаду прокурора Києва Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.
"Симоненко близький в першу чергу до Татарова. А от Кіпер – напряму в хороших стосунках з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – ред.). Плюс, на відміну від Симоненка, під Кіпера буде легше знайти голоси в парламенті", – пояснив співрозмовник УП з команди президента.
Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.
Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступник начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.
9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.
Від УП: Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.
ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схем: корупції в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).
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Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- 19 липня Верховна Рада за поданням президента проголосувала за звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора.
- Того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора.
- Джерела УП повідомляли, що новим генеральним прокурором можуть стати Олексій Симоненко, який зараз виконує обов'язки генпрокурора, або народний депутат Андрій Костін.