Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Антонівський міст: в ОП порадили окупантам перетинати Дніпро вплав

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 11:57
Пошкодження Антонівського мосту у Херсоні після удару ЗСУ, скрін з відео від Страткому ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту росіянам слід або покинути окупований Херсон, або вчитися перетинати Дніпро вплав.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює  українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути".

Передісторія: 

  • Зранку 19 липня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту у Херсоні.
  • 20 липня російські медіа повідомили, що ЗСУ вдруге за два дні вдарили по мосту, після чого окупанти заявили, що його потрібно закрити.
  • 22 липня стало відомо, що загарбники планують побудувати понтонну переправу поблизу Херсона після ударів по Антонівському мосту.
  • Вранці 27 липня ЗСУ підтвердили, що завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту. До цього окупанти заявили, що міст отримав пошкодження та був перекритий

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьХерсонвійнаОфіс президента
Головне сьогодні

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

На війні загинув льотчик-герой України

В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України

Усі новини...
Херсонська область
Пересуватися Антонівським мостом неможливо – Херсонська ОДА
Відео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє великі пошкодження
Окупанти на Херсонщині шлють нові рахунки, на Луганщині не можуть навіть вивезти сміття – ОВА
Останні новини
23:14
МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні
23:05
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
22:52
"Динамо" перемогло "Фенербахче" і вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ
22:51
Зеленський про удари по мосту в Херсоні: зламаємо всі плани росіян
22:48
Німецькі танки найгірші в Європі – глава МЗС Німеччини
22:38
Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр
22:31
Економічні новини 27 липня: Рада забороняє стягувати борг за комуналку, статки Ахметова впали
22:08
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
22:02
Військовий облік жінок: що зміниться 1 жовтня і чи випускатимуть за кордон
22:01
Єврокомісія пом’якшила вимоги щодо вирощування продовольства на тлі його глобальної нестачі
Усі новини...