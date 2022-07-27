Антонівський міст: в ОП порадили окупантам перетинати Дніпро вплав

Пошкодження Антонівського мосту у Херсоні після удару ЗСУ, скрін з відео від Страткому ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту росіянам слід або покинути окупований Херсон, або вчитися перетинати Дніпро вплав.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути".

Передісторія:

Зранку 19 липня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту у Херсоні.

20 липня російські медіа повідомили, що ЗСУ вдруге за два дні вдарили по мосту, після чого окупанти заявили, що його потрібно закрити.

22 липня стало відомо, що загарбники планують побудувати понтонну переправу поблизу Херсона після ударів по Антонівському мосту.

Вранці 27 липня ЗСУ підтвердили, що завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту. До цього окупанти заявили, що міст отримав пошкодження та був перекритий.