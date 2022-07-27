Антонівський міст: в ОП порадили окупантам перетинати Дніпро вплав

Пошкодження Антонівського мосту у Херсоні після удару ЗСУ, скрін з відео від Страткому ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту росіянам слід або покинути окупований Херсон, або вчитися перетинати Дніпро вплав.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути".

Реклама:

Передісторія: