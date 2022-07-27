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Антонівський міст: в ОП порадили окупантам перетинати Дніпро вплав

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 11:57
Антонівський міст: в ОП порадили окупантам перетинати Дніпро вплав
Пошкодження Антонівського мосту у Херсоні після удару ЗСУ, скрін з відео від Страткому ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту росіянам слід або покинути окупований Херсон, або вчитися перетинати Дніпро вплав.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює  українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути".

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Передісторія: 

  • Зранку 19 липня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту у Херсоні.
  • 20 липня російські медіа повідомили, що ЗСУ вдруге за два дні вдарили по мосту, після чого окупанти заявили, що його потрібно закрити.
  • 22 липня стало відомо, що загарбники планують побудувати понтонну переправу поблизу Херсона після ударів по Антонівському мосту.
  • Вранці 27 липня ЗСУ підтвердили, що завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту. До цього окупанти заявили, що міст отримав пошкодження та був перекритий

Теми: Херсонська областьХерсонвійнаОфіс президента
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