Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Антоновский мост: в ОП посоветовали оккупантам пересекать Днепр вплавь

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 11:57
Повреждения Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ, скрин с видео от Страткома ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту россиянам следует либо покинуть оккупированный Херсон, либо учиться пересекать Днепр вплавь.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватыватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть.

Предыстория:

  • Утром 19 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегически важному Антоновскому мосту в Херсоне. 
  • 20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по мосту, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.
  • 22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов по Антоновскому мосту.

Утром 27 июля ВСУ подтвердили, что нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. До этого оккупанты заявили, что мост получил повреждения и был перекрыт.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьХерсонвойнаОфис президента
Главное сегодня

Данилов об ударах по военной инфраструктуре в России: Рука не дрогнет

Оккупанты стягивают дополнительные силы на Херсонщину, но ВСУ нацелены на победу – Данилов

На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб

фотоСиловики задержали руководителя охраны нардепа Деркача

На войне погиб лётчик-герой Украины

В Стамбуле заработал центр координации экспорта зерна из Украины

Все новости...
Херсонская область
Передвигаться по Антоновскому мосту невозможно – Херсонская ОГА
Видео с Антоновского моста в Херсоне демонстрирует большие повреждения
Оккупанты в Херсонской области шлют новые счета, в Луганской области не могут даже вывезти мусор – ОВА
Последние новости
23:05
США перебрасывают шесть истребителей F-22 в Польшу
22:52
"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
22:51
Зеленский об ударах по мосту в Херсоне: сломаем все планы россиян
22:48
Немецкие танки худшие в Европе – глава МИД Германии
22:38
Украина внедряет систему мониторинга и контроля поставленного оружия – Маляр
22:31
Экономические новости 27 июля: Рада запрещает взимать долги за коммуналку, состояние Ахметова упало
22:08
Блинкен впервые с начала войны поговорит с Лавровым – не об Украине
22:02
Военный учет женщин: что изменится 1 октября и будут ли выпускаться за границу
22:01
Еврокомиссия смягчила требования по выращиванию продовольствия на фоне его глобальной нехватки
21:51
Воздушные силы снова сбили российский БПЛА в Николаевской области
Все новости...