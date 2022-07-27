Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Антоновский мост: в ОП посоветовали оккупантам пересекать Днепр вплавь

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 11:57
Антоновский мост: в ОП посоветовали оккупантам пересекать Днепр вплавь
Повреждения Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ, скрин с видео от Страткома ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту россиянам следует либо покинуть оккупированный Херсон, либо учиться пересекать Днепр вплавь.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватыватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть.

Реклама:

Предыстория:

  • Утром 19 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегически важному Антоновскому мосту в Херсоне. 
  • 20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по мосту, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.
  • 22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов по Антоновскому мосту.

Утром 27 июля ВСУ подтвердили, что нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. До этого оккупанты заявили, что мост получил повреждения и был перекрыт.

Темы: Херсонская областьХерсонвойнаОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: