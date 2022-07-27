Антоновский мост: в ОП посоветовали оккупантам пересекать Днепр вплавь
Среда, 27 июля 2022, 11:57
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту россиянам следует либо покинуть оккупированный Херсон, либо учиться пересекать Днепр вплавь.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватыватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть.
Предыстория:
- Утром 19 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегически важному Антоновскому мосту в Херсоне.
- 20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по мосту, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.
- 22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов по Антоновскому мосту.
Утром 27 июля ВСУ подтвердили, что нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. До этого оккупанты заявили, что мост получил повреждения и был перекрыт.
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