Антоновский мост: в ОП посоветовали оккупантам пересекать Днепр вплавь

Повреждения Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ, скрин с видео от Страткома ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту россиянам следует либо покинуть оккупированный Херсон, либо учиться пересекать Днепр вплавь.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, которое перехватыватывает украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть.

Предыстория:

Утром 19 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегически важному Антоновскому мосту в Херсоне.

20 июля российские медиа сообщили, что ВСУ второй раз за два дня ударили по мосту, после чего оккупанты заявили, что его нужно закрыть.

22 июля стало известно, что захватчики планируют построить понтонную переправу вблизи Херсона после ударов по Антоновскому мосту.

Утром 27 июля ВСУ подтвердили, что нанесли точечные ракетные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. До этого оккупанты заявили, что мост получил повреждения и был перекрыт.