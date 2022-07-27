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Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"

Альона Мазуренко Середа, 27 липня 2022, 23:25
Зеленський про новопризначеного генпрокурора: Людина порядна і професійна
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що новопризначений генпрокурор Андрій Костін "порядна, професійна людина", яка уміє працювати системно.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Верховна Рада погодила призначення нового генпрокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, уміє працювати системно.

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Серед його найголовніших завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну".

Деталі: Зокрема, за словами Зеленського, йдеться про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Президент назвав ОГП однією з ключових інституцій, яка працює для того, щоб "усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.

26 липня США закликали Україну вибрати гідного довіри генпрокурора і вжити заходи проти корупції навіть під час війни.

Коли 17 березня 2020 року Володимир Зеленський представляв Верховній Раді Ірину Венедіктову, яка увійшла в його команду ще до обрання президентом, він сказав, що вперше генпрокурором України буде жінка. Венедіктова ж пообіцяла "не продавати справи, не зливати їх, не повертати прокурорських оборотнів", а натомість "відновити потужну державну інституцію".

Венедіктову парламент звільнив 19 липня 2022 року.

Нагадаємо: Андрій Костін – юрист, який у 2019 році став депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" і очолював комітет із правової політики в парламенті.

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

У парламенті він відповідав за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Експерти вказували, що Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

Знати більше: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Теми: ГенпрокуратураЗеленськийУкраїна
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