Зеленський про новопризначеного генпрокурора: "Людина порядна і професійна"

Президент Володимир Зеленський заявив, що новопризначений генпрокурор Андрій Костін "порядна, професійна людина", яка уміє працювати системно.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Верховна Рада погодила призначення нового генпрокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, уміє працювати системно.

Серед його найголовніших завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну".

Деталі: Зокрема, за словами Зеленського, йдеться про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Президент назвав ОГП однією з ключових інституцій, яка працює для того, щоб "усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців".

Цьому передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.

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26 липня США закликали Україну вибрати гідного довіри генпрокурора і вжити заходи проти корупції навіть під час війни.

Коли 17 березня 2020 року Володимир Зеленський представляв Верховній Раді Ірину Венедіктову, яка увійшла в його команду ще до обрання президентом, він сказав, що вперше генпрокурором України буде жінка. Венедіктова ж пообіцяла "не продавати справи, не зливати їх, не повертати прокурорських оборотнів", а натомість "відновити потужну державну інституцію".

Венедіктову парламент звільнив 19 липня 2022 року.

Нагадаємо: Андрій Костін – юрист, який у 2019 році став депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" і очолював комітет із правової політики в парламенті.

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

У парламенті він відповідав за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Експерти вказували, що Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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